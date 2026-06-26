“Lo comentó Mbappé”: Ex dirigido por Manuel Pellegrini deja la grande con reclamo sobre la pausa de hidratación

El delantero Borja Iglesias dejó en claro el problema que genera está nueva modificación de la FIFA en el Mundial

El Mundial 2026 ya comienza la zona de definiciones y en los próximos días ya se programan los 16avos en busca del título. Sin embargo, la realización del torneo ha sumado importantes cambios en la realización de los partidos.

Que los laterales no se demoren más de 10 segundos, que el arquero jugué a los cinco segundos, jugadores que si son atendidos tienen que salir un minuto y la revisión del VAR hasta para aclarar simulaciones, han sido novedades productivas para el juego.

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Pero lo que más ha generado ruido, es la pausa de hidratación que se realiza generalmente a los 20 minutos del primer y segundo tiempo. Lo que en la mayoría de las instancias llega a interrumpir el juego cuando están agarrando ritmo.

Lo que confesó un ex dirigido por Manuel Pellegrini y que hoy dice presente en el Mundial. Así fue como Borja Iglesias lamentó el uso de está medida, que supuestamente se justifica para capear las altas temperaturas.

“Puede cambiar dinámicas. Ya lo comentó Mbappé, que esto ahora va a ser una realidad porque al final esto, por suerte o por desgracia, es un negocio (…) A mi me resulta muy raro”, lanzó fuerte y claro Iglesias.

Borja Iglesias cuestionó la realización de la pausa de hidratación (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

“La realidad en que en algunos momentos llegará ese parón que lo agradeceremos, y en otras en las que pediremos que no nos corten el partido porque somos protagonistas”, alertó sobre los cambios que se avecinan.

¿Cuándo se implantan las nuevas reglas en el fútbol chileno?

Las nuevas modificaciones han recibido el visto bueno en general. Por lo mismo, se indica que en el fútbol chileno se van a implementar a partir del 1 de julio. Por lo que la Liga de Primera sería la principal competición beneficiada con estos cambios.