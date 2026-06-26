El gesto de Colo Colo con la familia de Alejandro Águila, niño fallecido en una encerrona

Colo Colo dedicó un lienzo a Alejandro Águila. Además, Aníbal Mosa visitó a la familia y esto tuvo que decir.

Colo Colo sumó una nueva victoria en un partido especial en el Estadio Monumental. Antes de enfrentar a O’Higgins, los jugadores saltaron a la cancha con un lienzo dedicado a Alejandro Águila.

El fallecimiento del niño de 12 años después de una encerrona conmocionó al país. Hasta ahora, hay seis detenidos por el hecho ocurrido el 23 de junio en San Bernardo, donde el pequeño circulaba en auto con su papá y tía.

“Siempre te recordaremos“, fue el mensaje del plantel para el niño que era hincha del Cacique. Y no es el único gesto del club con el pequeño y su familia, porque ahora cuentan con el apoyo de Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro visitó a la familia de Alejandro Águila antes del duelo. “Es lamentable. Uno nunca espera conocer a una familia en una desgracia como esta, pero como colocolinos nos hacemos presentes para darle aliento y apoyo a esta familia“, dijo.

Colo Colo y Aníbal Mosa apoyan a la familia de Alejandro Águila

“Ojalá que las autoridades, por favor, puedan hacer un trabajo importante y colocarle mano dura a esta situación, porque está muriendo gente inocente cada día“, agregó el timonel de los albos.

Además, según marca Meganoticias, la familia de Alejandro Águila realizará una conferencia de prensa en las dependencias del club.