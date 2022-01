En el último tiempo el ambiente dentro de la interna del Manchester United no es muy bueno. Un problema que viene desde la estadía de Ole Gunnar Solksjaer y que el nuevo estratega, Ralf Rangnick intenta ponerle rienda al asunto y materializarlo con buenos resultados en la Premier League.

La temporada de los Diablos Rojos en la liga inglesa es bastante irregular y actualmente marchan séptimos con 31 puntos a sólo tres unidades de la zona clasificatoría a copas internacionales.

Aún así, el director técnico alemán lucha para enderezar una temporada que más allá de los fútbolístico se encuentra con muchos problemas para mantener una armonía entre el plantel. En ese sentido, uno que tiene las cosas claras sobre lo que debe hacer el conjunto inglés es el ex zaguero británico Rio Ferdinand.

"Vas a tener jugadores que van a ser malos y si no juegan, quieren que sea incómodo para todos y quieren entrar y cambiar la atmósfera en el vestuario. Serán un poco distantes, no saludarán a la gente, no serán puntuales. Esos jugadores, lárguense", lanzó sin pelos en la lengua en su programa de YouTube, Vibe with Five.

Asimismo, expresó lo que el haría en caso de ser parte del equipo. "Vas donde el presidente y le dices: 'Ese viejo, es una desgracia en nuestro vestuario, lo está arruinando y lo van a pagar en algún momento'", aseguró.

Es por eso que el mítico central se cargó contra la directiva del Manchester United. "El mayor error de los últimos años es permitir que ciertos jugadores y personas externas, que son parte del círculo de algunos futbolistas falten el respeto al club públicamente. No les han cerrado la puerta en la cara y realmente han puesto a esas personas en el lugar donde deberían estar. No puedes permitir eso", profundizó

"En el momento en que permites eso una vez, alguien se pase de la raya, entonces otras personas en los círculos de esas personas comienzan a pensar: 'bueno, se salió con la suya, así que diré lo mío ahora'. No me importa filtrar porque no hay repercusiones y no seré objeto de ningún tipo de fuego en el club por eso", sentenció Ferdinand.