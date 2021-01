Rio Ferdinand y el día en que jugó borracho ante Arsenal por la Premier League: "Por favor, no me dejes entrar"

El ex defensor central Rio Ferdinand ganó fama mundial cuando dio el salto a Manchester United en 2002, y ya era un habitual de la selección inglesa, pero antes de eso tuvo un camino duro en la Premier League.

El ahora comentarista hizo sus primeras armas en equipos menores, como Bournemouth, West Ham United y Leeds United. Precisamente en los Martilleros tuvo una especial historia, la cual contó en The Mo Gilligan Podcast.

Ferdinand aseguró que en sus primeras temporadas con el equipo de Londres le tocó disputar un partido totalmente borracho ante Arsenal (derrota 2-0 de su cuadro), debido a que entró en la nómina a última hora, ya que el portugués Paulo Futre se negó a jugar si no lo hacía con el dorsal 10, por ende el marcador central fue convocado de urgencia.

"Me había tomado tres brandys con Cola Cola y estaba en la sala de los jugadores. Entró un utillero y me dijo que tenía que vestirme, que estaba convocado. Tenía todavía una copa en la mano", recordó el ex seleccionado inglés.

Luego, ya en el banco de suplentes, estuvo todo el tiempo nervioso, porque no quería que le pidieran que entrara al campo de juego, pero finalmente lo mandaron a la cancha.

Ferdinand y una especial historia - Getty

"Estaba en el banquillo pensando: 'Por favor, no me dejes entrar, tres brandy con Coca-Cola, no puedo entrar en este campo'... Y luego entré", agregó Ferdinand.

El ex marcador central había contado anteriormente que "en el West Ham había cultura de bebida, siempre bebíamos después de los partidos. De esa época tengo lagunas, la gente me pregunta sobre resultados con el equipo y no me acuerdo".

A quién no le ha pasado tener que trabajar con algunas copas de más...