Rio Ferdinand se indigna con el PSG por poner a Lionel Messi de cocodrilo: "Le diría no, yo me acuesto por ti"

Para Lionel Messi el partido entre PSG y Manchester City por la Champions League fue completo pues no solo su equipo ganó 2-0 sino que puso el gol que sentenció el marcador, con una anotación que ya es marca de la casa, y que significó su primer festejo con la camiseta de su nuevo equipo.

Además, contribuyó defensivamente en acciones puntuales y una de las más comentadas fue la de ponerse por debajo de la barrera en un tiro libre en favor de los ingleses. El cocodrilo que tantas veces le pusieron al argentino en sus ejecuciones de falta ahora era él quien se ponía a disposición para realizarlo.

La situación fue bastante aplaudida pero a algunos no les cayó tan bien y tal es el caso del histórico Rio Ferdinand. "En el momento en que Mauricio Pochettino le pidió que hiciera eso en el lugar de entrenamiento alguien debió decirle: 'no, no, no, no. Esto no se le hace a Messi'", afirmó.

El exjugador del Manchester United, actualmente comentarista de BT Sport, no podía creer que eso estuviera sucediendo y contó que él hubiese actuado de forma distinta. "No puedes, es irrespetuoso. No lo habría hecho. Si estuviera en ese equipo, le diría no, yo me acuesto por ti", manifestó.

Ferdinand valoró lo sucedido en ese momento del encuentro entre PSG y Manchester City. "No podría haberle permitido recostarse así. No puedo verlo. El no se ensucia su vestuario, no es lo que hace Messi. No podía creerlo, es uno de los más grandes de la historia, si no el más grande".