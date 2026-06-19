El central venezolano anotó su primer gol con la camiseta azul y adelanta que este triunfo a O'Higgins puede ser el comienzo de la redención para el plantel.

Universidad de Chile se metió en el podio de la Liga de Primera tras superar por 2-0 a O’Higgins, en duelo pendiente por la jornada 13, donde una de las figuras del lance fue el central venezolano Bianneider Tamayo anotó su primer gol en Chile.

Al minuto 36 del encuentro, el defensor agarró la pelota de aire tras un centro por izquierda de Maximiliano Guerrero y metió la pelota con un zurdazo en el ángulo superior derecho del arco de Omar Carabalí para abrir la cuenta y encaminar el triunfo.

Luego de su noche soñada, Tamayo habló con los medios donde expuso el sentir propio y del plantel de la U tras la victoria que los pone en el tercer puesto del Torneo, sólo superados por el líder Colo Colo y el escolta Universidad Católica.

El desahogo de Tamayo tras triunfo de la U a O’Higgins

“Creo que desde que estoy acá ha sido un proceso bastante largo, que lo he disfrutado muchísimo. Han sido días difíciles, días de mucha felicidad, incertidumbre, pero bueno, acá estamos, el presente es hoy“, indicó el venezolano sobre su anotación.

Sobre el momento actual de la U, Tamayo expresa que “somos muy autocríticos, porque sabemos que no fue un buen semestre. De muchos altibajos, de muchas cosas por corregir, pero ahora el equipo está enfocado. Esta victoria nos sirve para posicionarnos allá arriba”.

“Si bien no era lo que queríamos, terminar en esa posición, dentro de lo bueno y lo malo, la verdad que es lo rescatable. Era muy importante porque se nos había hecho esquivo (…) Hoy se vio la garra del equipo, la actitud, y mostramos carácter que era una cosa que nos venían pidiendo“, finalizó el central.

Los números del venezolano en 2026

Entre Liga, Copa de la Liga y Sudamericana, Bianneider Tamayo jugó con la U un total de 463 minutos en ocho encuentros, donde además de sumar su primer gol en Chile registra una tarjeta amarilla.

En síntesis

U. de Chile venció por 2-0 a O’Higgins y escaló al tercer puesto de la Liga de Primera.

venció por 2-0 a O’Higgins y escaló al tercer puesto de la Liga de Primera. El central venezolano Bianneider Tamayo fue la gran figura al anotar su primer gol en el país.

fue la gran figura al anotar su primer gol en el país. El defensor se mostró autocrítico con el semestre de la U, pero valoró la garra y carácter del plantel.