Comienza el ATP de Río de Janeiro con los primeros duelos por la ronda de 32. Ronda donde verá acción Alejandro Tabilo (68°). Jano se medirá por primera vez ante el estadounidense Emilio Nava (76°) en esta fase del certamen brasileño.

Tabilo llega encendido a este torneo tras protagonizar importantes victorias en las últimas semanas. Además de ser clave en la serie ante Serbia por Copa Davis, logró una destacada participación en el Argentina Open, donde avanzó hasta los cuartos de final y derrotó, entre otros, al campeón defensor del torneo, João Fonseca, en tres sets.

Nava, por su parte, no tuvo buena suerte en el certamen trasandino y cayó en la primera ronda del torneo bonaerense por parciales de 6-2 y 6-1 ante el argentino Mariano Navone, sellando su eliminación temprana. Todos los detalles de este encuentro a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Emilio Nava?

El partido entre Alejandro Tabilo y Emilio Nava se juega este lunes 16 de febrero no antes de las 17:40 horas en la cancha 1 por la ronda de 32 del ATP de Río.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Río Open?

El ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión por TV en Chile. Es en ese contexto que la única manera para ver a Alejandro Tabilo será ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Publicidad

Publicidad

En caso de ganar: ¿Quién sería el próximo rival de Tabilo?

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Emilio Nava avanzará a la ronda de octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde se medirá al ganador de la serie que protagonizarán el croata Dino Prizmic (122°), quien derrotó en la Qualy a Barrios, y el francés Alexandre Müller (52°).