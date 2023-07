Funan a Miguel Aceval en Temuco por antigua rencilla por el Sifup: “Maricón, nunca apoyaste a los ex futbolistas”

Miguel Aceval, ex Colo Colo con pasos por Huachipato y Unión Española, fue fuertemente increpado en Temuco por parte de Marcelo León, exconcejal de la zona y también exfutbolista nacional.

Todo se dio en el contexto luego del partido de la serie senior entre Peñarol de Temuco y Dante de Nueva Imperial. Una vez finalizada la brega, León se acercó a Aceval para sacarle en cara una antigua rencilla por el Sifup, acusándolo de no apoyar a aquellos exfutbolistas que están en un mal momento económico tras haber recibido el Bono Retiro.

En un video que fue compartido por Araucania Diario, el ex portero trató a Aceval de “maricón (sic)” y le sacó en cara que “nunca has apoyado a los ex futbolistas. Recibiste el bono de retiro y nunca apoyaste a ningún futbolista. Hay compañeros que les cortaron las piernas.

“Alza la voz, maricón (sic), recibiste 20 millones de pesos y no apoyaste a los que les cortaron las pierna”, agregó León.

El ex Colo Colo no guardó silencio y se limitó a contestar que “no es problema mío. Antes tenías que alegar. Alega en Santiago

“Alégale a Gamadiel García y Luis Marín. Eres un maricón con tus excompañeros como yo y como todos. Algunos se han muerto y jamás cooperaron. Nunca alzaste la voz, te lo digo en la cara y dime lo que quieras”, respondió el ex concejal de Temuco.

El mencionado Bono Retiro del Sindicato de Futbolistas Profesionales separó a los exjugadores, ya que no todos lo aprobaron ni quedaron conformes. Al parecer, las divisiones siguen a flor de piel.