Nicolás Solabarrieta, hijo de los reconocidos periodistas Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, hace rato que decidió colgar los botines y dejar el fútbol. Con 27 años en el cuerpo, el ex delantero decidió cambiar el balompié por la TV.

Su primer paso fue ingresar al reality show Tierra Brava de Canal 13, donde llegó incluso a ser uno de los finalistas. Ese primer roce con la fama le permitió incluso a ser Embajador de Festival Viña del Mar en la última edición del 2024, sitial que compartió con Naya Fácil.

Esta postura del ahora ex jugador, que para muchos puede ser por falta de talento, es todavía cuestionada por su madre, Ivette Vergara. Para la presentadora acusa que hubo movimientos turbios para no dejar jugar a su hijo, señalando incluso a un veto del fútbol chileno por ser hijo de Fernando Solabarrieta.

En conversación con Pedro Carcuro en su programa de YouTube, Pedro Pé, la mujer lanzó que “obtuve información de dos representantes, que no se conocían entre ellos, y que me dijeron qué clubes habían dicho ‘no’ a Nicolás, por ser hijo de Fernando Solabarrieta”.

“¿Por qué? Porque, Fernando había hablado de esos clubes, cuando hubo un desfalco grande de varios equipos. Tres de esos clubes que fueron nombrados por él, le dijeron que no a Nicolás, por ser hijo de Fernando”, agregó.

Para cerrar, Vergara incluso acusó a una actual autoridad de gobierno, asegurando que “los manager se contactaron con los técnicos, y los técnicos fueron los que les dijeron. Y no me gustaría, porque no sé si siguen vinculados de alguna manera con los clubes, no me gustaría ponerlos en una situación complicada”.

Nicolás Solabarrieta llegó jugar en la Primera División de Chile con Palestino. | Foto: Photosport.

“Y de hecho, solamente voy a decir que unos de los técnicos hoy día es una autoridad: Jaime Pizarro, que recibió también esa información”, concluyó.

Cabe destacar que la última experiencia que tuvo Jaime Pizarro como entrenador fue en Barnechea, elenco donde dirigió diez partidos estuvo en la temporada 2021. Esta fue su primera experiencia dirigiendo desde su paso por Palestino en 2007.

¿Cuáles fueron los números que Nicolás Solabarrieta dejó en el fútbol?

Según los datos recogidos por Soccerway, Nicolás Solabarrieta jugó en su carrera un total de 54 partidos como profesional, donde registró cinco goles en la posición de centrodelantero.

Militó en Long Island Rough Riders, Tucson y Reading United AC de Estados Unidos; Tacuarembó de Uruguay; y en Palestino, Lautaro de Buin y Deportes Recoleta en Chile. Finalmente, en el 2023 decidió retirarse en el Seravezza Pozzi de la Serie D de Italia.

