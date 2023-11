Finalmente, la esperada llegada de Nicolás Solabarrieta a Tierra Brava se vio en pantalla, en donde el joven deportista arriba a la hacienda para sumarse a la dura competencia del reality de Canal 13. El avance mostró al joven presentándose a sus compañeros y revelando al equipo al que se suma.

Hace algunas semanas, el joven, que es hijo de los periodistas Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, anunció su retiro del fútbol a los 27 años.

El deportista se formó en Universidad Católica, tuvo un paso por la liga universitaria de Estados Unidos, jugó en Tacuarembó de Uruguay y en Chile fue parte de los equipos de Palestino, Deportes Recoleta y Lautaro de Buin y tras su paso por el profesionalismo, ahora enfrenta un nuevo desafío en su carrera, el de la ardua competencia de Tierra Brava.

Nicolás Solabarrieta en Tierra Brava

Acerca de sus metas al decidir participar en la competencia, Nicolás señaló previo a su ingreso que “Yo voy a ganar el reality, ese es mi objetivo. Hay muy buenos competidores y será un camino largo, pero yo voy con la mentalidad de ganar”, expresó a Canal 13.

Asimismo, reveló los motivos que lo llevaron retirarse del fútbol y dejar atrás esa etapa de su vida. “Ya no fue para mí, lo intenté por varios años y no resultó. Creo que a la edad que tengo, estaba estancado, por lo que había que buscar nuevos rumbos y en eso estoy ahora”.

Sin embargo, ha continuado con otros proyectos que siguen ligados al deporte, como su marca deportiva Tros.cl. “Yo estoy buscando nuevos desafíos desde que me retiré del fútbol, he estado buscando el camino que quiero seguir”.

“Hoy tengo mis emprendimientos y apareció lo del reality y lo encontré como una buena posibilidad de darme a conocer. Por mis padres he estado bien expuesto, pero la gente no conoce mi personalidad, cómo soy, lo que me gusta o lo que no me gusta, y sentí esto como una posibilidad para que la gente sepa quién es el Nico Solabarrieta”.

El joven también entregó detalles de como siente el pulso de la convivencia, además de la competencia, señalando que en general tiene una actitud muy positiva para relacionarse con el resto. “Me gusta compartir, conocer gente y conocer la historia de la gente y empatizar con el resto… creo que todas las personas te pueden aportar de una u otra manera”.

A pesar de que su vida ha estado ligada mayormente al deporte, no cierra las puertas ante la posibilidad de hacer una carrera televisiva.

“Yo nunca me he cerrado a la posibilidad de algo así, porque soy de las personas a las que les gusta experimentar y buscar desafíos nuevos”.

El joven agregó que no se había planteado nunca esa posibilidad, sin embargo, no cierra las puertas. “Hasta ahora nunca me lo había planteado de manera certera, yo siempre estuve enfocado en el fútbol, pero como ya no es para mí, quiero experimentar cosas nuevas, y la televisión es una de ellas. Si aparece algo que llega a cumplir con mis expectativas, más allá de este reality show, no le cerraría las puertas”.

Las duras condiciones de Tierra Brava

En el espacio de telerrealidad los participantes viven en una hacienda que está ubicada en Perú, sin embargo, estarán divididos a la hora de hospedar, ya que una parte de la casa tiene lujos y comodidades, mientras que la otra mitad es rústica y en condiciones extremas.

Al ser consultado sobre si está preparado para enfrentarse a estas duras condiciones, Solabarrieta reveló que pasó por una etapa en donde debió estar en situaciones complicadas, como dormir en el suelo.

“Yo en Suiza dormí en el piso tres meses con una almohada y frazada, por lo que no me complicaría estar una semana durmiendo en paja… mientras no pase frío”, expresó.

Asimismo, sobre su conexión con los animales, comenta que “mis abuelos tienen campo en Puerto Natales y yo he estado varias veces ahí sacando huevos. Ordeñar vacas no, pero veremos, no se me complica. Si me enseñan, feliz. En el fondo, no es que adore el campo, pero no me complica estar un tiempo en un entorno así”.