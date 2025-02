Fernando Solabarrieta compartió una serie de imágenes en sus redes sociales junto a Ivette Vergara luego de que juntos animaron el Festival de Peñaflor que se realizó durante este fin de semana, situación que levantó nuevamente los rumores de reconciliación entre la pareja.

Durante el evento, el público pidió, como ya es costumbre, el tradicional beso entre los animadores, en donde Fernando comentó antes: “Ayer (viernes) fue el Día del Amor, y yo creo que hay que impulsar el amor acá”.

Las imágenes de Fernando e Ivette

En su cuenta de Instagram, el periodista deportivo compartió las imágenes con la leyenda: “Maravillosa Semana Peñaflornina. Muchas gracias por el cariño“.

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara en el Festival de Peñaflor. Foto: Instagram/LunGram

A pesar de que las imágenes no tienen tintes románticos, debido a la larga historia de amor de los conductores, muchos cibernautas piensan que es paso a la reconciliación.

Fernando e Ivette se refieren a posible reconciliación

En la misma línea, en conversación con LUN este fin de semana, la conductora se refirió a los rumores de reconciliación “Lo del beso funciona y es parte del juego arriba del escenario, y también jugamos con eso. La gente sabe que estamos en un proceso de reconstrucción y paso a paso. Primero es que él se recupere bien y después veremos”.

Sobre la posible reconciliación agregó: “Yo no hablo de mi vida privada, no lo he hecho nunca. Pero hoy dúa lo más importante es que él esté bien”.

Por su parte, hace algunas semanas, Fernando estuvo presente en el estudio de Primer Plano en donde señaló que está trabajando en sí mismo. “Tengo ganas de vivir, de estar con mi mujer, con mis hijos, a tener proyectos. Uno empieza a hacer las cosas bien y empieza todo a suceder, caminando a los cuatro meses limpios ya tengo propuestas laborales, publicitarias. Era cosa de tomar buenas decisiones”.

“Yo estoy enamorado de ella, yo quiero estar junto a ella”, puntualizó, para luego agregar que él se encuentra viviendo nuevamente en el hogar familiar. “Yo entiendo muy bien a Ivette, y quiero ser súper claro, y quiero ser súper honesto (…) esto no es hue… Si nosotros vamos a volver, que sea de manera oficial, definitiva, y para eso yo tengo que estar bien”.