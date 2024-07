Eduardo Coudet, quien en todo momento confirmó que Charles Aránguiz no venía a la U, se fue de Inter en Brasil.

Uno de los rumores más fuertes que ha tenido la ventana del mercado de pases en Universidad de Chile tiene que ver con el regreso al país de Charles Aránguiz, desde el Inter de Porto Alegre.

Si bien para esto el representante del volante debía liberarlo del club brasileño, para la U poder tomarlo libre, al no poder presentar una oferta forma al otro cuadro, lo que complicaba todo.

Pero dentro del avance de la teleserie, donde la U mantuvo silencio en todo momento, existió la voz del técnico de Inter, Eduardo Coudet, quien confirmó que el chileno estaba considerado en su plantel.

Una situación que puede llegar a cambiar, una vez que desde Brasil confirman de la renuncia del entrenador argentino, quien era el que más pedía la continuidad de Aránguiz en su plantel.

Eduardo Coudet presentó la renuncia al Inter de Charles Aránguiz. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Coudet frenó el regreso de Charles Aránguiz

“La importancia de Charles es fundamental en nuestro juego, nuestro estilo y en todo. También es importante dentro del vestuario, es un referente. Charles es un jugador más que importante para Inter”, comentó hace unos días Coudet, lo que frenaba cualquier movimiento a Universidad de Chile.

Es más, en esa conferencia de prensa apuntó al presidente de Inter: “Bueno ahí está diciendo que no, que no hay salida, por si quieres confirmar te dice con el dedo (que no) también”.

Una situación que puede generar cambios, luego de que la prensa brasileña confirma su salida desde Inter de Porto Alegre, lo que mueve el piso en el club de Charles Aránguiz.

Por ahora, el volante chileno se mantiene en las filas, tal como lo manifestó el presidente del club, donde la partida a la U se ve cada vez más lejos, a la espera de un nuevo entrenador que deberá definir, pero que juega con los tiempos de los azules.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

