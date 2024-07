Uno de los rumores más importantes de la ventana del mercado de pases tiene que ver con el regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, donde se ha llegado a decir que nunca antes estuvo más cerca de volver a vestir la camiseta bullanguera.

Mientras avanza la temporada de refuerzos y en Azul Azul prefieren guardar completo silencio ante los rumores, el nombre de Aránguiz ya está metido en la cabeza de los hinchas que esperan todos los días una cuota de ilusión.

Una que desde Brasil se encargan de minimizar, todo de parte de lnter de Porto Alegre, dueño de su carta hasta la temporada 2025, donde aseguran que no hay opción de una salida.

Así lo dejó saber en una conferencia de prensa el técnico Eduardo Chacho Coudet, cuando fue consultado por la situación de Aránguiz, donde incluso apareció una negativa del presidente del club de Porto Alegre.

Charles Aránguiz ve muy difícil su salida a la U. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Inter mira para el lado con la salida de Aránguiz a la U

Fue tras el empate 1-1 ante Fluminense, que el técnico de Inter de Porto Alegre habló sobre la situación de Charles Aránguiz, quien no estuvo presente por una lesión.

El argentino se mostró de inmediato sorprendido ante la inquietud, donde incluso miró al presidente del club para responder: “Bueno ahí está el presidente diciendo que no, que no hay salida, por si quieres confirmar te dice con el dedo (que no) también. El dedo es de él. No tengo idea, no estoy al tanto de la noticia, no tengo redes, leo y escucho poco”.

Chacho Coudet dejó en claro que en este momento en el equipo de Porto Alegre “necesitamos entradas y no salidas”, donde la situación de Aránguiz se ve lejana para una salida.

“La importancia de Charles es fundamental en nuestro juego, nuestro estilo y en todo. También es importante dentro del vestuario, es un referente. Charles es un jugador más que importante para Inter”, exlicó.

