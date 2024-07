El arquero de la U no quiere hablar de Charles Aránguiz como inminente refuerzo azul hasta que sea oficial, pero llenó con elogios al Príncipe a espera de su regreso a Universidad de Chile.

Universidad de Chile volverá a la acción este domingo frente a Everton, por la ida de las semifinales de la fase regional de la Copa Chile, en la Zona Centro Norte. En conferencia de prensa, Christopher Toselli fue consultado por la todavía posible llegada de Charles Aránguiz como refuerzo.

“No soy yo quien va a descubrir a Charles. Si es que llega es buenísimo, porque llegará a aportar. Es un jugador de categoría e histórico para la institución, pero hablar de posibles no me gusta porque no vale la pena. Cuando llegue el momento se hablará”, dijo el meta azul.

Cabe recordar que Charles Aránguiz apareció como probable fichaje de la U de cara al segundo semestre, pero su regreso se ha dilatado más de lo presupuestado. De todas formas, el tira y afloja sigue avanzando.

Se había informado que el Príncipe incluso sería presentado a principios de esta semana, pero Inter de Porto Alegre no lo quiere soltar con contrato pendiente, más allá de los esfuerzos del propio futbolista para conseguir su salida y los deseos de volver a Chile y el Chuncho.

Toselli y el caso de Marcelo Morales

Por otro lado, Toselli abordó la frustrada renovación de contrato de Marcelo Morales. Por ahora, todo apunta a que el joven lateral dejará la U a fin de año cuando termine contrato.

“No sé qué vaya a pasar con su futuro. Si tengo que decirle algo se lo diré a él personalmente, pero yo lo veo cien por ciento comprometido cada día, preparando el partido del domingo. Y cuando llegue la oportunidad, si se va o no ya lo hablaremos, pero hoy en día, pese a la incertidumbre, me parece que él tiene muy claro que su objetivo es el duelo con Everton”.

Sobre la ausencia obligada de Leandro Fernández contra Everton, por la expulsión contra San Antonio Unido y la sanción de tres partidos, Toselli expone que “al ver que fue una agresión sabíamos que podía existir esa posibilidad. Igual nos parece que es un exceso las tres fechas de sanción, pero ya está y hay que acatar”.

Por último, y sobre su futuro de cara al 2025, Cristopher Toselli sentencia que “estoy enfocado en el presente. Si bien termino contrato a fin de año, trato de disfrutar el día a día, porque sinceramente no sé lo que me espera a futuro”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por Copa Chile contra Everton?

Universidad de Chile visitará a Everton este domingo 7 de julio, desde las 15:00 horas, en el estadio Sausalito. El partido es válido por la ida de las semifinales de la Zona Centro Norte, en la fase regional de la Copa Chile 2024.