El Jano debía enfrentar a uno de los animadores del circuito, pero noticia de última hora cambió los planes del chileno.

Alejandro Tabilo (36°) recibió un golpe de suerte siempre necesario y avanzó a tercera ronda de Roland Garros, el tercer Grand Slam del año. Y fue literal un regalito, ya que su rival se retiró del torneo y el partido no alcanzó a jugarse.

Jano estaba pactado para enfrentarse mañana a una de las revelaciones del circuito, Valentin Vacherot, el monegasco 19° del mundo y uno de los preclasificados al torneo. Sin embargo, una reciente lesión lo sacó del mapa.

“Tras haber luchado bien en la primera ronda de Roland-Garros para eliminar al clasificado francés Thomas Faurel, el martes, Valentin Vacherot se verá obligado a declarar forfait para el resto del torneo debido a una lesión en el pie izquierdo“, informó L’Équipe.

Vacherot dijo adiós a Roland Garros.

Lo que le espera a Tabilo en el horizonte

Alejandro Tabilo no jugará su partido ante Valentín Vacherot y avanzó directamente a tercera ronda de Roland Garros, tras baja por lesión de su rival. Ahora enfrenta un cuadro, en teoría, más abordable en la siguiente fase.

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Ahora el Jano debe poner ojo en otro sudamericano que puede ser su rival. En tercera ronda enfrentará al ganador del ascendente paraguayo Daniel Vallejo (71°) y la joya francesa, Moise Kouame (318°).

Con ese triunfo sin jugar, el chileno suma 100 puntos al bolsillo, aunque como defendía 50 unidades de su segunda ronda del año pasado, al final la ganancia queda en 50 para el ranking.

ver también “La meta es llegar al top 10”: Alejandro Tabilo sueña en grande en la previa a Roland Garros

Aún no hay información oficial del día y hora del encuentro por tercera ronda, ya que recién mañana jueves se enfrentarán Vallejo y Kouame. Lo cierto es que Tabilo llegará descansado al duelo y como favorito, buscando hacer su mejor Roland Garros.

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