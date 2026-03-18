Jorge “Coke” Hevia enfrenta un grave lio judicial luego de la decisión que tomó el del Sindicato de Trabajadores de Árbitros Profesionales de la Asociación Nacional de Fútbol. Resulta que los jueces del fútbol chileno se unieron por unos dichos del periodista, quien dudó de su probidad a lo hora de dirigir.

De acuerdo a información entregada por el medio The Clinic, los árbitros nacionales usaron dos antecedentes en donde el comunicador acusó a los jueces de dejarse influir por situaciones externas en sus cobros.

Los dichos de Jorge “Coke” Hevia contra los árbitros

La primera data del programa De buena fuente de DLT Sports del día 8 de febrero de 2026, cuando Hevia afirmó que “yo dudo de la probidad de todos los árbitros de Primera División. A mí, que me gusta apostar, las casas de apuestas han sacado, sacado (sic), algunos factores porque acá hace rato se están arreglando. ¿Entonces que hay que hacer? Regularizarlas y obtener el rédito porque va a ser mejor para todos”.

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El otro data de sus dichos en el programa Pauta de Juego de tres días más tarde, esto a propósito del gol de Yastin Cuevas para Colo Colo ante Everton. En esa jugada, hubo una posible falta de Joaquín Sosa al arquero Ignacio González que pudo anular el tanto.

“Hay un contacto involuntario. ¿Cómo hay un contacto involuntario si no hay en disputa la pelota? Primero. Y los árbitros están muy enojados conmigo, muy enojados conmigo, porque yo estas cosas, insisto, yo saco esto de que no es que beneficien a este o este. No. Para mí son malos, pero además yo sigo sosteniendo semana tras semana viendo todas estas cosas que es muy difícil confiar en el arbitraje chileno. Yo, al menos, no confío. Rojas que no son rojas. Además, prueba hay por montones“, afirmó Hevia en esa oportunidad.

La querella de los árbitros contra Jorge “Coke” Hevia

En la querella de los árbitros se detalla que “se desprende que el planteamiento del querellado apunta más allá de la calidad del arbitraje: dirige el dardo a una desconfianza que -explica- sostiene ‘semana tras semana’, dejando claro que existiría un amaño. Sobre eso, tendría ‘prueba por montones’”.

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“De los vertidos por el querellado se desprende la acusación de poca honorabilidad del cuerpo de árbitros profesionales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, planteando que se trata de un plantel que no da garantías por cuanto su confianza está puesta en duda y, en definitiva, señalando en conjunto con otros presentes en los programas que los árbitros no están respondiendo a sus deberes de integridad deportiva y, en concreto, que el mercado de apuestas influiría sobre las decisiones referibles”, agregan.

Jorge “Coke” Hevia enfrenta una grave querella por sus dichos contra el arbitraje chileno. | Foto: Captura.

En ese sentido, también sostienen que “busca la deshonra, la difamación del gremio arbitral, sosteniendo infundadamente y con alta probabilidad un mezquino interés en generar prensa artificiosamente, que el estamento que represento ha desconocido sus deberes profesionales, traicionando el mandato de integridad por ética deportiva está llamado a guardar”.

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“Resulta de máxima gravedad permitir que un individuo denoste con tanta liviandad el trabajo que hacemos en cada partido, poniendo en duda injustificadamente ante la opinión pública nuestra honestidad; por eso esta querella busca que se establezca que tal difamación sea corregida y se establezcan las responsabilidades penales que correspondan”, concluyeron.

Así las cosas, el periodista enfrentará una denuncia por los delitos de injurias graves y calumnias. Además, el sindicato de los árbitros pide una indemnización de $20 millones de pesos por el daño moral de sus comentarios.

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En síntesis

Jorge “Coke” Hevia enfrenta una querella por injurias graves y calumnias de los árbitros chilenos.

Los árbitros acusan a Hevia de difamación al dudar de la probidad del gremio.

El sindicato de árbitros solicita una indemnización de $20 millones de pesos a Jorge “Coke” Hevia.

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