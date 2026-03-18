Muchos hinchas del fútbol chileno en estos primeros partidos del año se debieron haber dado cuenta de una curiosa medida. Y es que para conocer la visión de los entrenadores ahora estos dan una corta entrevista al término de los primeros tiempos a TNT Sports.

La medida le da algo más de dinamismo a las transmisiones, aunque lo ocurrido el pasado lunes en el duelo entre San Marcos de Arica y Santiago Wanderers generó la primera polémica en esta práctica.

Iván Sandrock, entrenador del cuadro nortino, fue expulsado por el árbitro Héctor Jona por sus dichos a la televisión al término de los primeros 45 minutos. El juez le mostró la roja al DT poco antes de iniciar el complemento, lo que dio pie a una insólita polémica.

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DT se va expulsado en el fútbol chileno por hablar con la TV

El entrenador de Arica aseguró a la señal televisiva que “dos faltas echan a perder el espectáculo. Todos los técnicos, todos los dirigentes están hablando del VAR. Creo que es momento de que se pongan serios y revisen bien el espectáculo que están dando los árbitros porque lo están echando a perder. Es demasiado”.

Iván Sandrock fue expulsado por Héctor Jona tras hablar con la TV. | Foto: Captura y Photosport.

Más allá del calibre de las palabras, el juez Jona no perdonó que se criticara su actuar en vivo y en directo, por lo que decidió expulsar al DT. Es más, en su informe arbitral tras el partido detalló que lo echó por sus declaraciones.

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Por suerte para Sandrock esta expulsión quedó en nada luego de la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Ahí se analizó su caso y se optó por absolverlo de su tarjera roja. Con esto, podrá dirigir en el próximo partido de Arica ante San Felipe por la fecha 5 de la Primera B.

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En síntesis