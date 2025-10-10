Fuertes declaraciones fue las que realizó el periodista Jorge Hevia en el espacio “De Buena Fuente” en Youtube, al señalar que los arbitrajes en el fútbol chileno son intencionalmente manejados contra clubes que le llevan la contra al Consejo de Presidentes de la ANFP.

“Es el cáncer del fútbol chileno: multipropiedad, ignorancia, dueños extranjeros. Les importa un carajo”, señaló sobre el Consejo, que es quien toma todas las determinaciones de lo que ocurre en la industria nacional y que, a todas luces, ha dado muestras de hacerlo de manera horrible al priorizar el negocio por sobre lo deportivo.

Coke Hevia fue duro después con sus palabras. “La mafia va más allá, quiero explicarme con esto y ser muy responsable en lo que voy a decir, porque esto es de primera fuente, con fuentes en off”.

Luego se explayó el periodista al asegurar que los réferis pueden llegar a perjudicar a los equipos que sean díscolos. “Los presidentes de los clubes, que algo de criterio les queda, no se atreven a ir contra la mayoría en el Consejo de Presidentes porque tienen miedo a que se los caguen en los partidos. ¿Quiénes? Los árbitros. Esto lo digo muy responsablemente“, señaló.

Coke Hevia pone de ejemplo a Unión Española

Las palabras de Coke Hevia asombraron a Nicolás Peric. “¿Me estás weviando? O sea es la mafia dentro de la mafia”, comentó el ex arquero de la selección chilena.

Coke Hevia le replicó. “¿Te cabe algúna duda? Si yo mismo te he mostrado, mira Nico lo que gané, mira las apuestas que hay”.

Señaló después que nadie se atreve a ser oposición por lo mismo. “No se atreven a ir contra la corriente porque después en los partidos se los llevan puestos. El penal que no fue, el no sé qué de por acá, o no vieron cómo le robaron a Melipilla el otro día en Segunda Profesional. Saquen la cuenta”, sostuvo.

De hecho puso como ejemplo a Unión Española, elenco que está en zona de descenso. “¿Quiénes se han hecho los choros contra el sistema un poco? Unión Española. No te dan una dividida”, confesó.

Cerró la idea diciendo que “los presidentes que quieren nadar contra la corriente, no se atreven a tirarse de cabeza porque tienen miedo que se los caguen en cancha. Responsablemente lo digo”.