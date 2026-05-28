Los inmuebles que se utilizaron para acoger a los deportistas en la cita de hace tres años hoy están en el medio de la polémica por graves fallas estructurales.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dejaron dentro de su legado la llamada Villa Panamericana de Cerrillos. Este conjunto de departamentos recibió a los deportistas que asistieron a la cita y luego fueron entregadas a familias por medio de subsidios habitacionales.

Lamentablemente, menos de tres años después, este inmueble está en el ojo del huracán producto de graves fallas estructurales y que obligaron a sus habitantes a presentar una millonaria demanda.

Hablamos de un grupo de 311 propietarios del Lote B quienes exigente US$17,7 millones en contra de las empresas responsables del proyecto, exigiendo indemnizaciones por daño emergente y daño moral.

La Villa Panamericana de Santiago 2023 está en el ojo del huracán

Este es la acción colectiva de protección al consumidor bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones más grande presentada en la historia de Chile. Acá, se apunta directamente contra la Inmobiliaria Parque Cerrillos SpA, Inmobiliaria Paseo Panamericano SpA, y constructoras como DLP.

La Villa Panamericana de Santiago 2023 es un complejo de 17 edificios ubicado en la comuna de Cerrillos. | Foto: Photosport.

Los mismos vecinas apuntan a irregularidades incluso antes de habitar los departamentos. Aseguran que no se les permitió visitar el inmueble previo a la entrega, que tenían orientaciones distintas o se encontraban en pisos diferentes.

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Además, a partir del informe del bufete Abogabir Miranda Abogados, las ocho torres del Lote B tienen deficiencias estructurales y de diseño. Ahí se apuntan la presencia de fisuras, pisos desnivelados, instalaciones eléctricas y sanitarias fuera de norma, ascensores inseguros y problemas en las redes de gas.

Por último, los propios vecinos han confirmado que existen filtraciones de agua, la aparición de hongos, inundaciones y malos olores por la mala ejecución del sistema de evacuación de aguas servidas.

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La defensa de la inmobiliaria a cargo de la Villa Panamericana de Santiago 2023

Este complejo problema obligó a la Inmobiliaria Parque Cerrillos a emitir una declaración pública, donde aseguraron que el proyecto cuenta con las recepciones y certificaciones técnicas que acreditan su calidad.

Además, apuntan a que la gran mayoría de los requerimientos de postventa han sido resueltos y recibidos conforme por los dueños. “Una parte importante de quienes hoy demandan nunca presentó un requerimiento por las vías regulares de postventa, las que se mantienen plenamente disponibles”, concluyeron.

ver también Felipe Bianchi protagoniza escándalo por millonario aumento de sueldos en Santiago 2023

En síntesis

Un grupo de 311 propietarios del Lote B demandó por fallas en la Villa Panamericana.

demandó por fallas en la Villa Panamericana. Los afectados exigen US$17,7 millones a las inmobiliarias y constructoras responsables por daños.

a las inmobiliarias y constructoras responsables por daños. El informe legal detectó deficiencias estructurales, fisuras y filtraciones en las ocho torres.

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