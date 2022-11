Ex veedor de José Mourinho revela cinco condiciones para que el futbolista chileno llegue a Europa

Qué difícil se hace hoy por hoy encontrar jóvenes talentos para el fútbol, tanto en Chile como en otros países. Pues bueno, eso ya no será más un problema gracias a B TALENT STAR. ¿De qué se trata? Es una aplicación que le permitirá a los clubes hallar esos jugadores que no han sido descubiertos todavía, y en cualquier parte del mundo.

La plataforma ya se encuentra disponible en www.btalentstar.com y se puede adquirir una membresía con un 30% de descuento con el código BTALENTSTARMUNDIAL2022, donde los aspirantes podrán postular a clubes en Argentina, Perú, Colombia y Chile. Desde el 15 de diciembre se sumarán equipos de Estados Unidos, México y Costa Rica. A partir del 28 de diciembre, se podrá descargar la aplicación B TALENT STAR en Android y desde el 5 de diciembre en iOS, donde también podrán aprovechar la oferta promocional hasta el cierre del Mundial de Qatar.

Jorge Alvial y las cinco condiciones para llegar a Europa

La plataforma creada por Benjamín Ruiz, exjugador formado en Universidad Católica y con pasos por Colo Colo y otros clubes del país, fue reconocida por Forbes dentro de las 100 mejores startups del año en Chile y cuenta con más de 30 exitosos casos, donde algunos postulantes que llegaron a O'Higgins y la UC, además de la selección chilena Sub 15 y Sub 16. Pero eso no es todo, ya que además tiene a Jorge Alvial como director deportivo.

El experimentado gerente deportivo criollo, que trabajó junto al mismísimo José Mourinho en el Chelsea y Manchester United, se pone a disposición de la novedosa plataforma y conversa en exclusiva con RedGol para dar su análisis de lo que les falta a los chicos para dar el salto a Europa. Algo que Claudio Bravo resaltó hace poco, pidiendo jóvenes de alto nivel para la Roja.

Para Alvial, las condiciones son "carácter, físico e inteligencia. Creatividad también podría ser una cuarta, como la técnica. La técnica se aprende, porque es repetición, uno nace con el carácter y el físico, la inteligencia depende, depende de la persona que tiene las ganas de aprender".

"Yo creo que esta última época dorada que tuvimos fue muy buena, pero yo siempre que voy a Chile les quiero decir que la captación tiene que cambiar un poco. "¿Pero cómo?", me preguntan y yo les digo que sí, porque para mí el fútbol ha cambiado", añade.

"El fútbol en estos momentos es un deporte de atletas no es un deporte de gente con mucha técnica, entonces no solo hay que fijarse en el chico bueno para una pichanga, sino que en el chico que es rápido, que puede saltar bien, que es más que nada un atleta", explica.

Como ejemplo, pone a dos leyendas. "Tú ves a Arturo Vidal, mira la clase de atleta que es él, increíble, exactamente lo mismo Alexis Sánchez, son atletas jugando fútbol. La captación tiene que cambiar en Chile para no solamente buscar al chico que juega bien, por su puesto, siempre hay que buscar a los que tienen inteligencia y esas cosas, pero también fijarse si el chico va a llegar a un primer equipo o poder salir internacionalmente, y la única manera de que salga en este momento es ser un atleta".

Jorge ha podido ver una gran cantidad de jugadores en Inglaterra con su trabajo para Mourinho, y por eso le explica a la Redgoleta las diferencias entre el joven chileno y el inglés. "Para mí el beneficio que tiene el inglés es que tiene todo, sinceramente allá es una cosa increíble, pero al mismo tiempo eso es algo que les quita el hambre porque tienen tanto a tan temprana edad, entonces yo creo que el beneficio nuestro en Chile es que no tenemos tanto, pero sí el hambre que uno tiene de llegar es un poco más, porque uno quiere no solamente por uno sino también por la familia de uno".

¿Y qué diferencias hay entre uno y otro? "Yo por lo que veo, en Europa es muy dirigido y para mí es un error que lo sea tanto. Con eso le quitas creatividad al niño, el niño no puede cometer un error porque tiene que estar pendiente que si no hace lo que el entrenador le dice lo van a quitar, para mí tiene que ser una combinación balanceada. En Chile, en Argentina, en Uruguay los dejan jugar un poco más y el jugador sale un poco más creativo en ese aspecto", complementa.

Con respecto a si los chicos de nuestro país tienen o no las herramientas para dar ese salto de calidad, Alvial revela que "yo creo que el atleta nace, cuando uno es rápido, es rápido. Pero lo que hay que hacer en Chile es apoyarlo, porque la parte técnica se aprende, con repetición, repetición y repetición, también no olvidarse de que el jugador use su mentalidad, su inteligencia, su creatividad y desarrollar esas cosas de todas manera, pero siempre que el jugador ya tenga el número uno que tenga el caracter fuerte y sea un atleta", cerró.

"Esta app es una oportunidad maravillosa"

Jorge Alvial confiesa que B TALENT STAR será clave para encontrar talentos y que no se pierdan en el intento por llegar al profesionalismo. "Para mí esta app es sumamente importante, aunque yo no soy de la edad de las apps porque soy más viejito, jajaja. Pero la verdad es que encontré muy importante cuando Benjamín me llamó y me explicó lo que estaba haciendo".

"Yo creo que es una oportunidad maravillosa para muchos chicos que se pierden, sinceramente. Por ejemplo, si yo no hubiese ido a ver a los Funes Mori, que estaban jugando en la calle aquí en Dallas, Texas, esos chicos no llegan a ningún lado", complementa.

Por eso, agrega que "entonces, en ese aspecto yo creo que con esta app aunque estemos en África o en cualquier parte del mundo y si un amigo, un tío o un vecino tiene un teléfono y lo puede grabar y uno lo puede ver, eso lo encuentro espectacular. No es el punto final, pero ya se le abre al joven una oportunidad".

"Yo creo que es un beneficio para todos. Para los chicos, para la app y para los clubes, porque los viajes para ir a ver jugadores cuestan mucho y te puedes ahorrar mucho si ves al jugador por video y dices "no mejor no viajo" o "tengo que viajar mañana porque lo que vi en el video me interesó mucho", entonces yo creo que esto tiene un futuro muy grande", agrega.

Sobre la opinión de los clubes a los que Jorge ha exhibido la app, detalla que "con toda la gente que he hablado, aquí en Europa y Estados Unidos, están muy entusiasmados. Porque la verdad es una opción en la que ellos pueden ver a un jugador que es completamente desconocido y si les interesa hacer un viaje y no ir a ver un torneo, sino que un jugador específico".

"Es una oportunidad que al principio fue difícil para mí verla, pero cuando lo vi y Benjamín me mostró como entonces yo lo encontré maravilloso. Van a haber muchos chicos que van a salir de esto. Aquí en Estados Unidos ya hay un boom, y como te digo los Funes Mori no estarían en este momento donde están si no los hubiese encontrado yo", concluyó.

Inscripción con oferta mundialera

Los usuarios pueden adquirir su membresía y postular desde ya mientras tanto a través del sitio web www.btalentstar.com, desde hoy hasta el final del mundial accediendo a un 30% de descuento ingresando el código BTALENTSTARMUNDIAL2022. La app estará disponible en Android desde el 28 de diciembre y en iOS desde el 5 de diciembre, en cualquiera de las plataformas pueden utilizar el mismo código de descuento. Para más información y seguir los videos tutoriales gratuitos, pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales: @btalentstar_latam en Instagram; @btalentstar en Tik Tok BtalentStar en Facebook y Btalent en YouTube.