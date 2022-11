Un duro baño de realidad para Chile estableció el técnico de Polonia, Czeslaw Michniewicz, después del encuentro amistoso que los europeos le ganaron a la Roja por 1-0; en la antesala de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

El estratega esperaba el duelo ante la selección chilena para establecer un parámetro contra un rival que privilegie la tenencia. "No elegimos a Chile por casualidad. Es un equipo al que le gusta quedarse con el balón, cosa que nosotros no podemos. No les enseñaré esto a los jugadores en unos días. Por eso queremos hacer lo que podamos, y no al revés", explicó.

Polonia debutará en la Copa del Mundo el próximo martes, cuando se encuentre con México en su estreno por el Grupo C, que completará posteriormente ante Arabia Saudita y Argentina. Y fue precisamente esa la comparación que hizo Michniewicz, que puso en la balanza a Chile y a los dos equipos latinoamericanos.

"Los partidos contra México y Argentina se verán similares (al de Chile), pero tres y cinco veces más rápidos, respectivamente. ¿Cuánta posesión tendremos entonces? ¡Fracciones! Jajajá, estoy bromeando. Pero nos preparamos para lo que va a pasar y cómo vamos a jugar", advirtió el coach tras el 37 por ciento de tenencia de balón de su equipo ante la Roja.

"México tiene más jugadores como Vidal y Alexis Sánchez que Chile"



Para mayor claridad, Czeslaw Michniewicz comparó directamente a la Roja con México. "Chile estuvo cómodo con el balón en los pies, que es similar a México. La diferencia es que los mexicanos tienen muchos más jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez".

Finalmente, el hombre que encabeza al plantel en el que destaca Robert Lewandowski le tiró un salvavidas al cuestionado técnico mexicano, Gerardo El Tata Martino. "Muchos se quejan de su entrenador, y yo veo el trabajo metódico y la idea de juego, un mejor equipo que Chile, mejores jugadores y más disciplina", sentenció.

