De esas historias que sorprenden y que tras años en Europa codeándose con Chelsea y Manchester United, hoy lo tienen al mando de Deportes Linares. Se trata de Jorge Alvial, ex cazatalentos y hoy empresario chileno, quien compró el club de Jaime Valdés.

“Yo vengo a ayudar, si es posible llevar el agua a los jugadores, no le tengo miedo al trabajo, encantado en poder ayudar para que este club siga un camino a una Primera B y si Dios quiere, a Primera División”, dijo a Pasión Albiroja, tras arribar a Linares.

El empresario es conocido por ser el cazatalentos de José Mourinho en sus pasos por Chelsea y Manchester United. Además, fue el que descubrió a Alphonso Davies, una de las joyas del Bayern Munich.

La historia del empresario: de Mourinho a Linares

Jorge Alvial ya es el dueño del club Deportes Linares, al comprar el grueso de las acciones que poseía Jaime Valdés. El empresario viene de la mano con el DT griego Nikolaos Issaris, que duró nada tras ser presentado en General Velásquez.

“Nunca me doy por vencido, vengo de una ciudad que es Iquique, de un barrio muy chico, que ahora es grande, El Morro, y de muy niño, dije que iba a llegar a lo máximo del fútbol y llegué al Chelsea y Manchester United, así que yo no me doy por vencido“, dijo al citado medio.

Por eso, el nuevo máximo accionista de los abirojos avisa que se viene con todo el nuevo plantel. Ahí, “hay 11 jugadores ya listos, seis o siete que son del plantel del 2025 y la posibilidad que llegue un jugador norteamericano y un panameño”.

Su hazaña con crack del Bayern

En cuanto a su historia con Alphonso Davies, el dueño de Linares reconoce que lo quiso llevar primera al Chelsea de Mourinho. Sin embargo, los directores ingleses no lo tomaron en cuenta.

Al respecto, comenta en entrevista con El Deportivo que a Davies “desde pequeño, su velocidad era impresionante. Técnicamente, le faltaba un poco, pero yo sabía que con más entrenamiento sería una figura”.

“La primera vez que lo vimos fue un torneo infantil, el Dallas Cup. Ahí Davies tenía sólo 14 años. En ese tiempo yo trabajaba para Sporting de Kansas City. Davies jugaba en un equipo de barrio que se inscribió para jugar”, cerró.