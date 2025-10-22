Sin dudas una de las estrellas del deporte más conocidas a nivel mundial es Michael Jordan. El basquetbolista que triunfó en la década de los noventa es una leyenda viviente y ahora vuelve a fascinar a sus seguidores.

Es que estará de vuelta. Michael Jordan volverá a la NBA. Esta vez, eso sí, no será haciendo clavadas y destrozando rivales, sino que lo hará desde el costado de la cancha, trabajando para la cadena televisiva NBC.

Su rol será el de una especie de comentarista y buscará brindarle una renovada imagen a una cadena que fue legendaria hace más de una década y que, entre otras cosas, narró las hazañas del GOAT del básquetbol.

Leyenda con micrófono en mano

Fueron dos décadas sin tener a Michael Jordan cerca del deporte que lo llevó a la fama. Se enfocó en sus negocios y tuvo una etapa como dueño de los Charlotte Hornets. Ahora vuelve para darle un peso emocional a las transmisiones, más de veinte años después.

La idea no es sólo que el basquetbolista analice lo que pasa en cancha, sino que también le dé un toque de su experiencia, de emociones y que genere un vínculo emocional con la audiencia.

De hecho, no estará como comentarista neto, sino que será una figura central en segmentos de análisis, entrevistas en profundidad y contenidos especiales que acompañarán la programación regular de NBC.

¿Cuáles fueron los números que dejó Michael Jordan en su tiempo como jugador de la NBA?

Jugó un total de 1.072 partidos, anotando 32.292 puntos y alcanzando un promedio de 30.2 puntos por partido. Estuvo 14 años en los Chicago Bulls y dos temporadas en los Wizards.