Este domingo podría ser un día especial para el cuadro pirata, esto porque Coquimbo Unido tiene la oportunidad histórica de coronarse campeón de la Primera División de Chile por primera vez.

Pero ojo, porque para alcanzar el título, el conjunto aurinegro deberá imponerse a O’Higgins y esperar que el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica termine con un empate.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs. O’Higgins? Transmisión confirmada

Coquimbo Unido vs. O’Higgins juegan este domingo 26 de octubre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre el cuadro pirata y el Capo de Provincia, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

