“Que se dedique al béisbol”: Entierran a Damián Pizarro por no estar en Mundial Sub 20

Hay gente que todavía no perdona al delantero por excluirse del proceso de Nicolás Córdova. "Hoy sigue de vacaciones", agregó.

Por Alfonso Zúñiga

Damián Pizarro, la principal ausencia de Chile en el Mundial Sub 20.
Una de las grandes ausencias que tiene la Selección Chilena durante el Mundial Sub 20 es el delantero Damián Pizarro, quien actualmente suma sus primeros minutos en el Le Havre de Francia, cuadro que no le dio permiso para participar del torneo.

A lo anterior se suma la negativa que mostró el jugador cuyo pase pertenece a Udinese para asistir a uno de los últimos microciclos previos a la cita planetaria, lo que provocó el “corte” definitivo por parte de su entrenador Nicolás Córdova.

Pese a todo lo anterior, todavía hay gente que extraña la presencia de Pizarro en La Roja Sub 20, aunque hay otros que no le siguen perdonando su actitud previo al Mundial, que incluso lo mandan a “competir” a otras disciplinas deportivas.

Feroz crítica a Damián Pizarro por no jugar Mundial Sub 20

Es el caso de José Antonio Prieto, Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2023, que durante su intervención en Radio Cooperativa fue bastante crítico con la ausencia del atacante de la Copa del Mundo y comparó su ausencia con otros incidentes en la historia de la Selección.

“La que se mandó con las vacaciones, no, que se dedique al béisbol. Para este ciclo, que se dedique al béisbol, para esta Sub 20. Se juega un Mundial, no se estaba jugando un campeonato de bolitas, es un Mundial. Nooo me voy de vacaciones. Bueno, sigue de vacaciones“, atacó el comunicador a Pizarro.

En esa línea, el popular “Toño” Prieto recordaba que “en los años 80 se perdonaron y en los ’70 se perdonaron tanto, que llegó el Maracanazo. Se perdonaron todas”, para luego elogiar a Córdova por su decisión de marginarlo del Mundial Sub 20.

“Un entrenador que perdona eso pierde todo poder ante su plantel. O sea, si Damián Pizarro se fue de vacaciones y el día de mañana aparece otro que llega tarde, tres, cuatro horas…“, finalizó el deportista.

Los números del chileno en Francia

Durante su actual paso por Le Havre, Damián Pizarro apenas sumó 13 minutos en cancha en el empate por 1-1 ante Lorient, además hubo dos juegos que vio desde el banco de suplentes.

