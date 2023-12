Duras palabras fueron las que tuvo el histórico Carlos Caszely con el proceso que vivió la selección chilena al mando de Eduardo Berizzo, entrenador que salió del cargo por los malos resultados obtenidos en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Si bien la Roja ahora está mentalizada en encontrar a su reemplazante, donde la figura de Ricardo Gareca toma ventaja para ponerse el buzo, un histórico de todos los tiempos sacó la voz por lo que vivió el equipo.

El ex delantero tuvo duras palabras para analizar el proceso del técnico argentino en la selección chilena, dejando en claro que en el análisis global de su gestión, no hay nada que destacar.

Así de enfático fue el referente de Colo Colo, al asegurar que no se puede sacar nada en limpio del trabajo del ex ayudante de Marcelo Bielsa: “¿Berizzo qué dejó? Nada”.

Duro con el Toto

Fue en conversación con la radio Cooperativa, que Carlos Caszely realizó una dura crítica a lo realizado por Berizzo, donde incluso la medalla de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no salvan su gestión.

“Hay que ser más directos en lo que hablamos, Berizzo no dejó nada, cuando hablan que le fue bien en los Panamericanos, es mentira. ¿Qué les fue bien?, fue vicecampeón contra Brasil que trajo 11 jugadores que venían de Copacabana, de la playa, Estados Unidos tenía chicos de 18 años, México estuvo con chicos de 17-19 años”, comentó.

El ex delantero deja en claro que en ese torneo la competencia no fue alta e incluso de esa forma no se logró el objetivo principal, por lo que no se puede tomar como una referencia.

“Hay que ser más serios para hablar de estos temas, él fue vicecampeón contra equipos que venían de vacaciones, equipos universitarios como el de Estados Unidos o el brasileño que era de la playa, de Copacabana. No nos engañemos, no dejó absolutamente nada”, precisó.

Una raya para el Tigre

Para todos Ricardo Gareca es el candidato número uno para asumir en la selección chilena, pero hay un tema más profundo que será la primera tarea para cualquier entrenador que le toque asumir.

“¿Qué queremos para la selección?, un técnico como Gareca… OK, le fue bien en Perú, pero vamos a ver cómo toma el ritmo de los relevos de los jugadores chilenos, porque en Chile hay buenos jugadores de pelota, pero tienen que aprender a jugar fútbol”, destacó.

Para ese punto, recuerda una conversación que tuvo con Marcelo Bielsa y un análisis que hizo del fútbol chileno, donde es clave la mente del jugador nacional.

“Me lo dijo Marcelo Bielsa en una conversación que tuve con él cuando llegó, me dijo que hay buenos jugadores para la pelota pero tienen que aprender a jugar al fútbol, ojalá Gareca haga eso, que les enseñe a jugar al fútbol”, finalizó.

