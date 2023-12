Carlos Caszely siempre que habla, lo hace fiel a su estilo frontal. Aunque tenga que hablar de Colo Colo, pues fue muy crítico con la búsqueda del sucesor de Gustavo Quinteros. Tras la salida del DT, la plana mayor de Blanco y Negro todavía no tiene un candidato claro.

Aunque sí se supo que tanto Gabriel Milito como Fernando Gago declinaron la posibilidad de dirigir a los albos. Pero más allá de los nombres de Jorge Almirón, de Martín Palermo o incluso del mismísimo Ariel Holan, no hay humo blanco en Pedrero todavía.

Todo eso tiene en alarma al Rey del Metro Cuadrado. “No sé a quién creerle. Alfredo Stöhwing dice no teníamos un plan b porque queríamos a Quinteros. Y el Loro Morón dice que desde septiembre que tienen veedores en Chile y Argentina para buscar técnico”, apuntó Caszely en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Colo Colo no puede esperar hasta final de año para sacar al técnico. Eso tendría que haberse dilucidado mucho antes. No puede ser que todavía Colo Colo no tenga técnico. El que venga tiene la excusa lista: no hice el plantel, llegué tarde, no conozco a los jugadores, queda menos de un mes para la Libertadores”, añadió el Chino, uno de los ídolos más grandes de la historia alba.

La opinión fue más tajante. “Tendrá muchísimos problemas y la excusa por si le va mal por cuando vaya a jugar a Mendoza. Si no tienes técnico a 15 días de terminar el año, continúa con Quinteros. No puede ser que no tenga nada el equipo más grande del fútbol chileno“, manifestó con firmeza Carlos Caszely.

Caszely les pega a los dirigentes de Colo Colo por la ausencia del sucesor de Quinteros

Carlos Caszely no detuvo ahí su análisis del accionar de Colo Colo tras la salida de Quinteros. “Me acuerdo cuando me llama Aníbal Mosa y me dijo que quería tener tres hombres para que ayudaran a Morón. Todos levantaron la voz, dijeron que no podía ser”, aseguró el Chino. Se refería a la Comisión de Ídolos.

“Y ahora tiene scouting en Santiago y Argentina. ¿Para qué? Para estar buscando técnico el último día del año. Me río cuando se dice que quieren un técnico ganador, con gran personalidad y trayectoria internacional. Descartó de una a todos los chilenos”, manifestó el legendario atacante que militó en la Roja y el Espanyol.

“Por eso Basay firmó al tiro en el norte. Jaime Vera espera en el sur. Figueroa anda en Norteamérica. Se quedan con el verso de los argentinos, eso no falla. Defenderé a Matías Camacho, el presidente del CSD Colo Colo. Lo han atacado demasiado”, comentó.

“No sólo él votó en contra, fueron seis. Siempre dijo que no le trajeron jugadores, entonces por qué siguió. Yo me voy. Tiró encima a los médicos y preparadores físicos con los lesionados. Son muchas situaciones que uno ve y se pregunta cómo es posible que sucedan en Colo Colo”, aseguró el Chino.

“Que digan que se fue por esto: se arreglaba con los empresarios, trajo jugadores y nunca se hizo cargo. La culpa era de los jugadores, del árbitro, de la cancha, del cielo, la lluvia, el sol. Creo que esta gente se aburrió de todo lo que dijo Quinteros en este tiempo“, sentenció.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo dará inicio a la pretemporada el 8 de enero de 2024. Luego de algunas sesiones en el Monumental, el plantel profesional del Cacique viajará a Uruguay el 11 del mismo mes. En suelo charrúa permanecerá hasta el 23 de enero. El primer partido oficial de los albos será la Supercopa ante Huachipato, pactada para el 11 de febrero.

