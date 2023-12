Martín Palermo se ha erigido en una de las opciones concretas y a la mano que tiene Colo Colo para elegir al reemplazante de Gustavo Quinteros. El Titán fue finalista de la Copa de la Liga en Argentina al mando de Platense, pero no continuará en el Calamar.

La opción de dirigir por primera vez a Boca Juniors también quedó truncada: Juan Román Riquelme ganó con holgura la elección presidencial y finalmente Diego Martínez, el DT de dos chilenos en Huracán, fue nombrado como entrenador de los Xeneizes.

Como Palermo vendrá a Chile durante esta semana, su representante sacó la voz para descartar algún tipo de contacto con Colo Colo. “Nada es nada. Pero estamos abiertos a diferentes opciones, no sólo Argentina”, respondió Gustavo Goñi en una conversación que tuvo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex periodista, dueño de la agencia Twenty Two Sports, de todas maneras dejó una declaración de principios respecto de la ventana de traspasos. “Recién terminó todo, no estamos apurados”, manifestó también Goñi. Razón no le falta: el 16 de diciembre fue el último partido de Palermo en Platense.

Agente de Martín Palermo le abre la puerta a Colo Colo

Las palabras del agente de Martín Palermo denotan que Colo Colo no activó ningún contacto por él. Pero Gustavo Goñi se encargó de dejar las puertas del estadio Monumental bien abiertas.

“Si surge alguna oferta, por supuesto que la evaluaremos”, aseveró Goñi, quien fue periodista de la sección deportiva del Diario Clarín durante poco más de ocho años. Habrá que ver cómo terminan las gestiones que lleva a cabo el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

Pero el panorama actual ya comienza a hacer temer lo peor en la interna de la plana mayor de la concesionaria. “Estaríamos hablando de tener al entrenador a inicios de 2024. El peor escenario sería llegar a la pretemporada sin DT“, describió el periodista Rodrigo Gómez, quien cubre el devenir diario de los albos en la radio Cooperativa. ¿Será Palermo el escogido? El tiempo dirá…

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo dará inicio a la pretemporada el 8 de enero de 2024. Luego de algunas sesiones en el Monumental, el plantel profesional del Cacique viajará a Uruguay el 11 del mismo mes. En suelo charrúa permanecerá hasta el 23 de enero. El primer partido oficial de los albos será la Supercopa ante Huachipato, pactada para el 11 de febrero.

¿Qué otros clubes dirigió Martín Palermo?

Martín Palermo dirigió dos clubes en Chile: la Unión Española y también Curicó Unido, de donde salió por malos resultados. Su currículum como entrenador también registra pasos en Aldosivi, Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz en Argentina y el Pachuca de México.

