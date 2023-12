Colo Colo tiene a Martín Palermo como uno de los nombres en carpeta para tomar el testimonio dejado por Gustavo Quinteros. El Titán acaba de perder la final de la Copa de la Liga de Argentina al mando de Platense, que cayó por 1-0 ante Rosario Central en el juego decisivo.

También tuvo acercamientos con Boca Juniors, club donde supo ser un goleador temible. Pero el triunfo de Juan Román Riquelme sobre Andrés Ibarra en las elecciones presidenciales Xeneizes echó por la borda la opción. Fue Diego Martínez, el DT de Huracán, el escogido para comandar al plantel estelar.

“Llegó el momento de la consolidación en el mejor momento de su carrera con grandes desafíos por delante“, le contó el agente de Palermo, Gustavo Goñi, a la radio ADN. Una declaración de principios en torno al plan que tiene el Titán, quien el 7 de noviembre cumplió 50 años. En las próximas horas, el ex DT de Aldosivi aterrizará en Santiago.

Según supo RedGol, este jueves 27 de diciembre Palermo arribará al Aeropuerto Internacional. Tiene algunos trámites bancarios que realizar. Pero también estará la oportunidad de avanzar en las conversaciones con el Cacique. Y de reunirse presencialmente con Daniel Morón, el gerente deportivo de Blanco y Negro.

Se acerca a Colo Colo: Martín Palermo llegará a Chile este 27 de diciembre

Colo Colo ya recibió varias respuestas negativas para ser DT: Gabriel Milito y Fernando Gago fueron dos que rechazaron la posibilidad, aunque la carta de Martín Palermo sigue en pie. En las próximas horas habrá una cercanía geográfica que podría agilizar todos los trámites de su arribo al Monumental.

“No quiero que se instale más que cuando a un técnico en Boca lo están por echar o se va a ir me pongan a mí. Porque durante estos cuatro años nadie me llamó”, fueron las palabras de Palermo en torno a una posibilidad de trabajar en el cuadro Azul y Oro. Si vuelve a Chile sería su tercer ciclo en la primera división nacional.

Pero tiene decidido qué hacer ahora, que no continuará al mando del Calamar. “Si estoy sin equipo y me llaman de otro club que no sea Boca, voy a escuchar todas las ofertas que surjan”, añadió el ex centrodelantero de Estudiantes de La Plata, además del Villarreal y el Real Betis en España. Habrá que ver en qué termina todo, pero el Titán parece acercarse a Pedrero.

¿Qué otros clubes dirigió Martín Palermo?

Martín Palermo dirigió dos clubes en Chile: la Unión Española y también Curicó Unido, de donde salió por malos resultados. Su currículum como entrenador también registra pasos en Aldosivi, Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz en Argentina y el Pachuca de México.

¿Cómo terminó Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo terminó en el 3° puesto el Campeonato Nacional 2023 por detrás de Huachipato y Cobresal.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!