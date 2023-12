Restan cinco días para que termine el 2023, y Colo Colo marca la diferencia con otros equipos de la Primera División, pues todavía no tienen definido a su entrenador, tras la salida de Gustavo Quinteros, y por consiguiente, no hay refuerzos firmados para 2024.

Si bien la idea de Blanco y Negro es tomarse el tiempo necesario para encontrar los nombres, los hinchas comienzan a ejercer presión, luego que sus rivales como Universidad de Chile y Católica presentaron a sus nuevas incorporaciones durante Navidad.

Por lo mismo, mientras se avanza a velocidad crucero para tener a la brevedad a su nuevo director técnico, el gerente deportivo del club, José Daniel Morón, ya tiene preparada su lista de refuerzos para Colo Colo, la cual quedará a disposición de quien resulte electo.

No son pocos los nombres que aparecen en la carpeta del campeón de América en 1991; sin embargo, a diferencia de otros años, la mayoría de los escogidos son del Campeonato Nacional, y apenas unos cuántos provienen del extranjero. Los repasamos en RedGol.

¿Quiénes están en la carpeta de Morón para reforzar Colo Colo?

CRISTIÁN TARRAGONA

Es el primer nombre que surgió en estas semanas. A raíz de la mala campaña de Fabián Castillo y Darío Lezcano, sumado a la falta de gol de Damián Pizarro, desde Argentina aparece este hombre de Gimnasia y Esgrima, que según medios de La Plata, viaja rumbo a Chile para firmar por el Cacique.

ABEL HERNÁNDEZ

El delantero uruguayo de 33 años, tuvo un paso irregular por Peñarol, donde si bien se lució con golazos, su campaña estuvo marcada por las lesiones, que lo tuvieron más de tres meses fuera de las canchas. La Joya fue ofrecida al club, según reporta Coke Hevia, y Morón lo puso en su lista para Colo Colo.

LUCIANO CABRAL

El volante argentino se reencontró con el fútbol, y vaya que fue importante en la campaña de Coquimbo para clasificar a la Copa Sudamericana 2024, con cuatro goles y cuatro asistencias en 2.261 minutos durante 29 encuentros. Según DaleAlbo, es la principal opción para reforzar el mediocampo albo.

RODRIGO PIÑEIRO

El Loly tiene contrato vigente con Unión Española, con quien tuvo una temporada consagratoria, donde no sólo aseguró su titularidad, sino que además lo llamaron a la Selección de Uruguay en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Si Colo Colo lo quiere, tendrá que negociar con el elenco de Santa Laura, aunque su intención es ir a un grande.

LEANDRO GARATE

Es el más reciente de los nombres que aparecen en la órbita del Cacique, principalmente después de su actuación en el Estadio Monumental, el día que los sacó de la pelea por el título; pero al igual que Piñeiro, tiene contrato vigente con los hispanos por todo 2024.

ARTURO VIDAL

Este nombre no aparece en la carpeta de Daniel Morón en Colo Colo, eso está claro; sin embargo, su sola presencia puede cambiar el panorama para 2024, aunque todo dependerá si es que finalmente se va, o no, a Boca Juniors. No es prioridad para Blanco y Negro.