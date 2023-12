Colo Colo está cerrando este 2023 con muchísimas más dudas que certezas. El Cacique no tiene entrenador para la próxima temporada, en una búsqueda que lamentablemente está tomando más tiempo que el esperado por sus hinchas.

La salida de Gustavo Quinteros se confirmó el pasado viernes 15 de diciembre. Ya pasaron once días de esa decisión, tiempo en donde el santafesino incluso ya encontró pega en Argentina al aceptar el ofrecimiento para dirigir a Vélez Sarsfield.

¿Y el Cacique? Bien gracias. Más allá de los típicos rumores de mercado cuando se va el DT de turno, todavía no hay ninguna opción abrochada para el cargo. Además, las declaraciones de la propia dirigencia de Blanco y Negro preocupante todavía más.

Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria, declaró el pasado jueves 21 de diciembre tras reunirse con el directorio de ByN que aún no hay nombres para reemplazar a Quinteros.

“Estuvimos analizando el tema, la gerencia deportiva presentó su metodología de trabajo y perfil. Este periodo de fiestas y de vacaciones no ha sido cómodo para avanzar. No hay nombres por el momento (…) Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo probable que sea antes de fin de año”, declaró en ese entonces el timonel albo.

Obviamente que esto golpea de lleno a la conformación del plantel del popular para el próximo año. Sin un DT a cargo, los refuerzos brillan por su ausencia en el Monumental. Siendo martes 26 de diciembre, el Cacique todavía no presenta ningún jugador nuevo para el 2024

Colo Colo trabaja contra el tiempo

Este presente de incertidumbre toma más relevancia si se toma en cuenta el calendario albo. El Cacique tiene presupuestado volver a los entrenamientos el próximo lunes 8 de enero, es decir, en menos de dos semanas más.

Tras algunas de jornadas de trabajo en el Monumental, el plantel albo viajará el jueves 11 de enero a Montevideo, Uruguay, para su pretemporada. Allá estarán hasta el martes 23 de enero, unas tres semanas antes de disputar la Supercopa ante Huachipato, su primer partido oficial del año, el domingo 11 de febrero.

Para la guinda de la torta, los albos tiene a fines del segundo ms del año su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Godoy Cruz. Pese a que se ve una fecha lejana en el calendario, lo cierto es que el tiempo corre un poco más rápido cuando no se tiene DT ni refuerzos. ¿Podrá el Cacique acelerar la máquina pensando en el 2024?

