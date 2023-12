Colo Colo busca director técnico tras la salida de Gustavo Quinteros y varios representantes han hecho llegar diversos nombres a las oficinas del estadio Monumental. La plana mayor de Blanco y Negro decidió no renovar el contrato del entrenador argentino-boliviano.

El bloque Vial sumó los apoyos del Club Social y Deportivo Colo Colo, quienes mediante Alejandro Droguett y el presidente, Matías Camacho, aprobaron el adiós de Quinteros. El timonel del CSD le concedió una entrevista a DaleAlbo en la que contó muchas cosas del ciclo del adiestrador.

Tres años y tres meses fueron los del santafesino en Pedrero. “Las decisiones no se pueden tomar desde un aplausómetro. Sí desde la convicción”, apuntó Camacho. Además, reveló haber recibido varias amenazas de muerte que lo llevaron a tomar acciones.

“Es un tema de cumplimiento de objetivos. Esto ha sido bien criticado. Se van instalando algunas falsas verdades que es bueno irlas aclarando. A veces me dicen ‘da la cara’, algo que creo que he hecho bastante estos días. Hay un desgaste, la relación no estaba buena entre el cuerpo técnico y el camarín. Tampoco con la dirigencia”, aseguró el abogado.

Pero no se quedó ahí. “Había una falta de autocrítica importante del técnico. En una reunión, el técnico nos dijo con este plantel, que para mí es el mejor del fútbol chileno…” dijo. Detalló varias líneas del plantel y la cantidad de defensores centrales. Contó ocho, incluidos Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas. Y prosiguió. “Nos dijo que con este plantel y cualquier otro técnico ustedes estarían peleando el descenso. Eso fue una falta de respeto al plantel y a la institución“, afirmó el timonel del CSD Colo Colo, cargo que desempeña desde diciembre de 2022.

Presidente del CSD Colo Colo vincula a Quinteros con representantes: Lezcano y “una situación gravísima”

“Hubo situaciones con jugadores: no corresponde que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. Eso me parece que es muy extraño, se empiezan a confundir los roles y las cosas”, lanzó Matías Camacho, el presidente del CSD sobre estos encuentros de Gustavo Quinteros.

Dio más información respecto de aquel tema. “¿De qué conversa? El representante debe negociar con el gerente técnico la renovación de contrato. El técnico debe hablar con el jugador de aspectos técnicos y tácticos que considere necesarios. Conversar con un representante no es apropiado”, agregó el abogado mandamás del CSD.

“El caso de Ramiro González que mencionas, sí volvió a jugar. De hecho jugó la final de la Copa Chile. Se conversó en el directorio. Yo lo planteé”, manifestó Camacho respecto de la renovación automática de contrato que consiguió el zaguero central argentino-chileno luego de cumplir minutos estipulados en una cláusula.

Hubo más. Fue por el caso del delantero paraguayo Darío Lezcano, quien tiene un año más de contrato vigente en el Cacique. “Es una situación gravísima: que un jugador haya tenido un agente toda su carrera efectivamente, pero para llegar a Colo Colo lo haga con el mismo representante del técnico. Y que haya tenido que cambiar sólo para llegar a Colo Colo, me parece que a lo menos tiene que llamarnos la atención”, afirmó.

Matías Camacho y la situación de Lezcano: “Es anómala en cualquier parte del mundo”

“Es una situación anómala en cualquier parte del mundo que un jugador se cambie de representante al agente del técnico. Eso es muy raro. Lo señalaste tú recién, no lo dije yo, pero es grave”, le dijo Matías Camacho al periodista Edson Figueroa en la entrevista que concedió a DaleAlbo.

También fue consultado por ciertas votaciones en que el Club Social y Deportivo tomó el mismo camino que el bloque Vial. “No se trata de alinearse a un bloque. La gente dice ‘¿por qué les gusta tanto Alfredo Stöhwing?’. Había dos alternativas: él y Aníbal Mosa, no hay mucho más dónde elegir. El club antes no incidía en ninguna decisión, era un 7-2 permanente. Nos parece mucho más relevante tener poder de decisión e incidir en muchas cosas”, sentenció el abogado.

¿En qué lugar terminó Colo Colo el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo ocupó el tercer puesto del Campeonato Nacional 2023, detrás del campeón Huachipato y del sublíder Cobresal.

