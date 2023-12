El ciclo Gustavo Quinteros en Colo Colo llegó a su fin, luego de tres años y dos meses, cuatro títulos y un 60,39% de rendimiento. Este viernes, un directorio extraordinario de Blanco y Negro decidió no extender el contrato del técnico santafesino, el cual terminaba este 31 de diciembre.

El bloque de Aníbal Mosa fue el único que votó a favor de la permanencia del DT argentino en el club, con tres votos. El Club Social y Deportivo y el bloque de Alfredo Stöhwing, con cinco votos, fueron quienes decidieron la no renovación de Gustavo Quinteros.

Matías Camacho es el presidente del CSD Colo Colo y en conversación con Los Tenores de Radio ADN explicó los motivos para desechar la continuidad de Quinteros. “Las razones tienen que ver con temas deportivos. Había un conjunto de objetivos de los cuales solo se cumplió la Copa Chile, que no es algo que nos deje satisfechos siendo el plantel más caro”, comentó.

“En Copa Libertadores fue un desastre. Se había producido un desgaste, es ciclo cumplido. Son decisiones difíciles, que se toman por el bien de Colo Colo, más allá de la opinión popular. La misión es traer un entrenador del mismo nivel que Quinteros”, agregó el director de ByN.

Los motivos del voto del Club Social

Por otra parte, Camacho entregó más detalles de la salida del santafesino. “La decisión no pasa por si era un cuerpo técnico caro o barato, sino por un conjunto de situaciones. Está el tema de los refuerzos, que no funcionaron, faltó una autocrítica pública al respecto”, apuntó.

“Ese tipo de situaciones no tiene que ver con una cuestión económica. Eso generó una discrepancia con el entrenador, que quería contar con él. No apostamos que quisiera torcerse la voluntad de la institución. El tiempo dio la razón”, añadió el representante del Club Social.

Pero eso no es todo. Según Camacho, “había un desgaste con la directiva y el camarín. Es la necesidad de una renovación. No quiere decir que sea un mal entrenador. Creo que sobre todo había un desgaste con el camarín. Hoy esas fundamentaciones pueden parecer sorpresivas, pero no lo dijimos antes porque hay que cuidar la institución antes que todo”.

¿Qué viene para Colo Colo?

Matías Camacho explicó que en Blanco y Negro se pondrán de cabeza a buscar algún entrenador que tenga experiencia. “Tiene que llegar un técnico de jerarquía, de nivel sudamericano. Colo Colo necesita un técnico serio, que se involucre más en el tema de formación para desarrollar un proyecto deportivo”, comentó.

Lo segundo es comenzar con la búsqueda de fichajes que, según él, fueron petición de Quinteros. “No participé de las negociaciones, pues asumí en abril, pero pregunté en el directorio de Blanco y Negro y todos los jugadores que se trajeron estaban en un listado elaborado por el técnico, más allá de la prioridad”, dijo.

“Llegaron jugadores bastante caros para la institución, hay que hacer una evaluación. Para lo de Darío Lezcano hay que esperar la opinión del técnico que llegue”, agregó Camacho respecto a sus eventuales salidas.

De todos modos, el presidente del CSD respaldó a Daniel Morón. “En la sumatoria, estamos conformes. Tiene una responsabilidad ineludible en los refuerzos, es una obviedad. Tengo una buena evaluación de él, pero también es bueno que esté el scouting que le permita acompañarlo en su gestión. Deportivamente, este año fue un fracaso”, sentenció.

