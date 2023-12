La dirigencia de Colo Colo decidió no renovar el contrato de Gustavo Quinteros y ahora debe buscar un entrenador para la temporada 2024. A pesar de que los albos reconocieron que no se han acercado a nadie, Daniel Morón dio detalles sobre el perfil que quiere para el próximo DT del Cacique.

En diálogo con la prensa, Morón dio los cuatro requisitos para el entrenador de Colo Colo. “Debe ser un técnico que haya dirigido un equipo grande e importante, que haya conocido la instancia internacional, que haya tenido protagonismo con los equipos en que ha estado y que tenga un estilo de juego como el que Colo Colo necesita”, comentó.

“No necesariamente tiene que ser extranjero, estamos en la búsqueda de nombres, pero no hay ninguna restricción de nacionalidad”, agregó. Lo que sí dejó claro es que no están buscando apuestas. “No está dentro del perfil que buscamos un técnico que recién se esté iniciando”, dijo.

Los plazos de Colo Colo son acotados pensando que la pretemporada comenzará el próximo 8 de enero. “Vamos a acelerar para que ojalá antes de fin de año podamos anunciar al técnico”, contó Morón. Por el momento “no hay terna, hay nombres de personas que están disponibles. Ahora, tras el anuncio de la salida de Gustavo, recién saldremos a buscar el nombre que nos interese”.

Luego, Morón reveló que el Cacique está viendo posibles refuerzos y técnicos gracias al trabajo de un scouting internacional. El gerente deportivo aseguró que los esfuerzos comenzaron hace seis meses y que están viendo un jugador por puesto. De ahí también empezó la búsqueda de un DT.

“Esto lo ampliamos en septiembre con la inestabilidad que tenía el técnico de la selección chilena y apareció el nombre de Gustavo Quinteros como candidato, entonces salimos a buscar con un perfil de técnico. Así que tenemos adelantadas algunas cosas”, confesó.

Morón confirma la salida de tres jugadores de Colo Colo

Colo Colo no sólo confirmó la salida de Gustavo Quinteros, quien no fue renovado para continuar como entrenador del Cacique. Además, el cuadro de Macul anunció las despedidas de tres jugadores que terminan contrato con el club y no fueron considerados para una nueva temporada.

Se trata de Agustín Bouzat (a préstamo desde Vélez), Matías de los Santos (a préstamo desde Vélez) y Fabián Castillo (a préstamo desde Xolos de Tijuana). De ellos, Bouzat fue el que tuvo mejor desempeño: jugó 39 partidos con Colo Colo, mientras que Castillo disputó 19 y de los Santos sólo siete.

Distinto es el caso de Erick Wiemberg. El defensor también termina préstamo, y sin opción de compra, pero Colo Colo lo quiere retener. “Dejó una muy buena impresión, hemos conversado con su representante y con él, tenemos que ver su situación con Unión La Calera”, contó Daniel Morón.

Por otro lado, Darío Lezcano aún sigue siendo jugador de Colo Colo. “Y así será mientras no pase otra cosa, es decir, alguna opción de salida. El técnico que llegue lo tendrá que evaluar”, cerró el gerente deportivo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.