Colo Colo tiene a los primeros cortados: Morón confirma tres jugadores que no siguen el 2024

Día movido en Colo Colo tras anunciarse de forma oficial que Gustavo Quinteros no continúa como director técnico del Cacique. Blanco y Negro definió no renovar el contrato del entrenador y los albos buscan adiestrador para la temporada 2024.

Junto a varios tópicos sobre el tema Quinteros, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, confirmó los primeros jugadores que se suman al entrenador en el éxodo y dejan de pertenecer al plantel del Cacique.

“Del plantel actual se van los que terminan contrato. Ya conversamos con ellos. Están todos avisados, está todo ok, firman el finiquito. El día lunes debería estar finiquitado”, dijo Morón.

Es decir, “se van Agustín Bouzat, Matías de los Santos y Fabián Castillo”, considerando además los casos especiales de jugadores que están en duda o cuestionados como Érick Wiemberg y Darío Lezcano.

Los casos Wiemberg y Lezcano

“Érick Wiemberg dejó una muy buena impresión, conversé con su representante y tendremos que ver su situación con Calera. Es un jugador que nos interesa”, sostuvo el ex portero de los albos.

Daniel Morón explica que “Darío Lezcano es jugador del club y, mientras no haya otra cosa, será jugador de Colo Colo. Será sometido a la decisión del nuevo técnico. Si no tiene alguna opción de salida, el técnico que llegue lo va a evaluar y ver si le interesa contar con él. Si no, buscar una opción de salida”.

Respecto a los refuerzos, Morón adelanta que Colo Colo va por un jugador por puesto. Sin dar nombres, advierte que los fichajes para el 2024 “los estamos viendo hace seis meses con un scouting internacional, tenemos visto un jugador por puesto”.

Sobre la salida del entrenador, el gerente deportivo de los albos sentencia que “la evaluación se hizo terminado el campeonato y Copa Chile y así fue. En el directorio se definió la no continuidad de Gustavo, agradeciéndole por todo lo conseguido en estos tres años. Me tocó conversar con él después de la reunión y lo entendió perfectamente. Sabe que el fútbol tiene estas situaciones, así que quedamos en que quizás el fútbol nos cruce nuevamente y ojalá le vaya muy bien en lo que viene”.

¿Cuáles fueron los números de Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros dirigió 154 compromisos en Colo Colo, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas. Se va con un 60,39% de rendimiento al mando del Cacique.