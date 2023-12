Ya van varias semanas desde que se confirmó la salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo, pero en el Monumental la herida está lejos de cerrar. Y es que, los albos no han podido avanzar en el mercado de fichajes producto de las dificultades de encontrar un DT de nivel que empiece a armar el proyecto 2024.

Así las cosas, el Cacique parece quedarse atrás en comparación con el resto de los equipos y hoy por hoy, es el único equipo que no ha anunciado entrenador de cara al siguiente año. Toda una complicación considerando que incluso podría partir la pretemporada sin entrenador.

Caszely sospecha de Quinteros

Y es ahí donde vuelve a retornar la figura de Gustavo Quinteros. Algunos lo extrañan y otras concuerdan en su salida. Uno de los que está en este segundo lote es Carlos Caszely, quien basureó con el DT saliente y lo acusó de tener todo listo en Vélez Sarsfield antes de.

“Deberían hacerle una nota profunda, aunque es muy difícil que diga la verdad. No va a decir que tuvo que cambiar de empresario para venir a Colo Colo. Son muchos detalles que podría contar. Normalmente la gente habla cuando se va, pero no cuando está”, recalcó a Cooperativa.

“Me parece muy raro que Quinteros haya firmado un contrato en Vélez Sarsfield en una semana. En Argentina son muy despelotados, casi tanto como nosotros, no creo que en una semana iban a llamarlo para firmar. Creo que lo tenía listo desde antes porque sabía que no iba a continuar ¿Apoyan o no a Camacho?, cuestionó.

Esto último tiene relación porque la salida de Blanco y Negro se dio porque fue el presidente del Club Social quien definió la votación para no renovarle a Quinteros. Esto, le valió fuertes críticas por parte de la hinchada, incluso pidiéndole su renuncia.

“Hubo situaciones con jugadores: no corresponde que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. Eso me parece que es muy extraño, se empiezan a confundir los roles y las cosas, señaló Camaño en una oportunidad, en conversación con Dale Albo.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo dará inicio a la pretemporada el 8 de enero de 2024. Luego de algunas sesiones en el Monumental, el plantel profesional del Cacique viajará a Uruguay el 11 del mismo mes. En suelo charrúa permanecerá hasta el 23 de enero. El primer partido oficial de los albos será la Supercopa ante Huachipato, pactada para el 11 de febrero.

