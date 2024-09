Luciano Cabral es protagonista en el mercado de pases del León de México. Es que los malos resultados en la liga local obligaron a la dirigencia a tomar drásticas medidas. Por lo que se sacó del cargo a Jorge Bava.

El uruguayo estuvo a cargo del equipo en 25 partidos y acumuló solo siete victorias, siete empates y 11 derrotas. Para peor anotó 32 goles y recibió 41. Lo que colmó la paciencia de la dirigencia. Incluso la gota que rebalsó el vaso fue en el partido ante Tijuana donde cayeron por 2-1 y Cabral fue expulsado por agresión.

El tema es que la dirección del cuadro ubicado en la región del Bajío mexicano se movió rápidamente y tras despedir al charrúa encontró a contrarreloj a su reemplazante: Eduardo Berizzo.

Según indica el medio AM, el trasandino sonó primero en Monterrey pero Martín Demichelis fue el elegido. Ahora el León entregó una importante oferta y el Toto la aceptó tras su fallido paso por la Roja de todos.

“Se busca un DT con experiencia en Europa. Es una muy buena opción con un perfil muy interesante”, recalcó Paco Vela tras la llegada de Berizzo. De esta forma el adiestrador de 54 años suma un nuevo equipo a su extensa carrera donde se cuenta al Celta, O’Higgins, Estudiantes de La Plata, Paraguay y la ya mencionada Chile.

¿La revancha de Luciano Cabral?

El volante creativo estuvo en la órbita de la selección cuando el entrenador trasandino todavía dirigía a la Roja. Sin embargo, el ex O’Higgins no lo llamó y no pudo sumar minutos en los partidos oficiales que dirigió en el equipo de todos.

Por lo que ahora Cabral buscará su revancha y afianzarse definitivamente en el elenco mexicano. Lo que será clave para poder ganarse un llamado a la Roja que ahora dirige Ricardo Gareca.