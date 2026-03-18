“Hay que hacer trampa”: El insólito candidato que compitió con Fernando Gago para asumir en la U

Universidad de Chile ya tiene nuevo entrenador. El Romántico Viajero ahora será comandado por Fernando Gago. El DT trasandino recibió el respaldo de Azul Azul y solo falta su llegada al país para empezar a dirigir al plantel estelar.

Tras una serie de reuniones, el ex Boca Juniors y Real Madrid fue el que convenció a la dirigencia. Por lo que tendrá la tarea de mejorar el rendimiento en la Liga de Primera y luchar por el título en este 2026.

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“Fue un gran jugador, todos lo conocemos como jugador y como entrenador no sé mucho. No quiero hablar mucho del tema, pero compitió a gran nivel muchos años”, fue la escueta reacción de Maxi Guerrero que fue sorprendido con la llegada de su nuevo “jefe” en plena conferencia de prensa.

El insólito DT que compitió con Fernando Gago

Pero esa no fue la única sorpresa de la jornada. Esto debido a que en Radio Cooperativa deslizaron los candidatos que compitieron con Fernando Gago para asumir en la banca de la U.

Julio Vacarri llegó hasta la última terna para ser DT de la U

Entre las opciones figuraron Eduardo Berizzo y Martín Lasarte. Entrenadores que experiencia y que también tendrían el respaldo de los hinchas. Pero hubo un candidato que dividió las aguas. Esto debido a que apareció hasta la última terna Julio Vaccari.

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El ex entrenador de Independiente, y que enfrentó a la U en Copa Sudamericana, asomó como candidato para llegar a la dirección del Romántico Viajero en 2026. Lo que causó más de una molestia entre la parcialidad azul. Es que el DT fue el que provocó la barbarie que se vivió en el Estadio Libertadores de América.

“Hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”, fue la desafortunada declaración de Vaccari.

Lo que incluso la U ocupó como prueba tras los hechos de violencia que sufrió su parcialidad en Buenos Aires. Lo que hizo aún más insólita su inclusión como opción en Azul Azul.

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En resumen: