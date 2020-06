José Manuel Rey: "Le digo a mis hijos que jugué con Charles Aránguiz"

José Manuel Rey llegó en septiembre a Colo Colo en un fichaje express que hizo el Cacique para reemplazar al lesionado Luis Mena, por lo que el reglamento le permitió al cuadro de Macul reforzarse cuando el campeonato estaba en marcha.



Pese a que estuvo apenas tres meses en Colo Colo, le alcanzó para ser parte del equipo que salió campeón del Clausura 2009 y compartir con Charles Aránguiz.

Precisamente de El Príncipe se acordó José Manuel Rey en el programa De Fútbol se habla Así de DirecTV elogiando al volante del Bayer Leverkusen.

Juan Manuel Rey en la temporada 2009 (Colo Colo)

"Me llena de orgullo, todavía que sigue activo yo le dijo a mis hijos ‘epa yo jugué con ese, ese estaba chiquitico conmigo en Santiago, y míralo como está ahorita’"

El actual entrenador del Zamora de la primera división venezolana, llenó de elogios a Charles Aránguiz.

"Es la inteligencia, el sacrificio, el poder comprender las transiciones lo mejor. El poder defender y atacar ahí mismo, o en el caso contrario ataco y cuando me la roban inmediatamente defiendo", sentenció Rey.

Respecto a los recuerdos que tiene del Príncipe cuando fueron compañeros, el ex defensa cuenta que "Aránguiz con esa juventud recuerdo que no era titular indiscutible, hasta que llegó dos partidos que le dieron oportunidad y no salió más".