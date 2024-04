Federico Girotti conoció a Paulo Díaz en River Plate, el segundo equipo del defensor chileno en Argentina. Ahí forjaron una relación de amistad muy cercana. Al punto que el atacante que hoy milita en Talleres de Córdoba y su pareja condecoraron al defensor chileno como padrino de su pequeña hija Mercedes.

Este 15 de abril, Girotti terminó furioso por el desenlace de la fase regular de la Copa de la Liga. Eso sí, el delantero de 24 años anotó un golazo en el empate 2-2 frente a Independiente de Avellaneda. Fue el descuento parcial en un partido que dejó fuera a la T cordobesa y al Rojo de Mauricio Isla.

Particularmente una jugada provocó la furia del excentrodelantero de San Lorenzo de Almagro. El 3-2 de Talleres que fue invalidado por una posición de adelanto muy fina. Después del partido, un periodista de TyC Sports se lo encontró. “Dejo la cagada si hablo, boludo”, dijo Girotti para evitar hablar.

“Explícame eso, ¿por qué lo dices?”, le consultó el reportero. Y el ariete sacó el lanzallamas. “Nos quisieron acostar y nos acostaron. Nos quisieron sacar y nos sacaron. Todas las boludeces que se hablaron y nos sacaron. Es una línea muy delgada”, introdujo Fede en su desahogo.

Estuvo muy lejos de quedarse sólo ahí. “En el primer tiempo nos echan un jugador por un penal que ni ellos reclaman ni se dieron cuenta. Nos quisieron tumbar hace varios meses y lo lograron. Nos robaron la ilusión”, agregó Girotti. La expulsión fue para el defensor venezolano Miguel Navarro.

El compadre de Paulo Díaz siguió adelante con su reclamo por el manejo de la máxima categoría del fútbol en Argentina. “En este fútbol que está tan manchado con tantas cosas que se dicen. Toviggino sale a hablar, ¿quién es Toviggino? Que nosotros, que Verón, que el fútbol”, marcó Federico Girotti.

Se refería a unas declaraciones de Pablo Toviggino, el tesorero general de la AFA, quien había criticado al presidente de Talleres y el de Estudiantes de La Plata por la promoción a las sociedades anónimas deportivas. “Acá los cabeza de termo tienen ventaja. Como somos un club ordenado y les da bronca que estemos bien, así nos sacan”, manifestó Girotti.

“Como pasa en este país, hacer las cosas bien parece que está mal. Sirve ser cabeza de termo y eso es lo que compra. A los clubes que hacemos las cosas bien: River, Estudiantes, nosotros, parecen que todos nos quieren voltear. Lastimosamente sabíamos qué podía pasar y nos pasó”, agregó el “9” de la T.

Y siguió adelante. “Lo lograron, nos cortaron la ilusión. Me sorprende lo de Nico (Ramírez), lo tenía como uno de los árbitros más serios del fútbol argentino. Lo hablé con él y le dije ‘a nosotros no, sabemos que sos serio. Cobraste todas las chiquitas para ellos, me cobraron un offside en campo propio’. Nos quisieron voltear y nos voltearon. Venimos a jugar estos partidos sabiendo que nos van a cobrar un penal o nos van a echar un jugador. Pasaron esas dos cosas”, aseguró.

Le apuntó también al sistema de videoasistencia referil. “Si miras la Premier o La Liga de España, el VAR tarda 15 o 20 segundos. Acá 5 o 6 minutos. Pueden tranquilamente editar al jugador y ponerlo un metro más adelante. No hay credibilidad, es muy difícil así. Se cagan en nuestro laburo y lo que hacemos en la semana. Nos rompemos el orto todos los días para que partido a partido nos roben”, sentenció. ¡Qué crítica!

