Uno de los futbolistas chilenos con mayor regularidad en el exterior es el central Paulo Díaz, a estas alturas máxima figura en la defensa de River Plate. Su presencia en la cancha infunde seguridad, y fuera de la cancha recibe elogios de los hinchas argentinos.

Sin embargo, como todos, el jugador tiene días malos. Así le ocurrió en el último duelo de fase de grupos, donde el Millonario se enfrentaba a Instituto de Córdoba. Una mala salida suya desde el fondo, provocó el penal que le dio ventaja parcial al local.

Su rendimiento no era de los mejores, y para colmo, no volvió a jugar en el segundo tiempo, donde River remontó llevándose el triunfo final por 3-1. A partir de allí, se encendieron las alarmas, no sólo en Argentina, sino en la Selección Chilena, donde el técnico Ricardo Gareca seguía atento el juego.

Consumada la clasificación a los cuartos de final en la Copa de la Liga, el entrenador de la Banda Sangre, Martín Demichelis, detalló lo que le sucedió a Paulo Díaz, lo que genera preocupación de cara a la próxima instancia del fútbol trasandino.

¿Qué le pasó a Paulo Díaz?

“Paulo empezó a sentir pastosa su rodilla izquierda. Es uno de los que no paró en lo que va del año. Prefirió levantar la mano y no salir a jugar el segundo tiempo al 50 por ciento”, aseguró el técnico de River, a la espera que se le hagan los exámenes de rigor.

Recordemos que Paulo Díaz arrastra una molestia en aquella zona desde mediados del 2023, que le tuvo fuera de las canchas durante seis encuentros. El parte médico oficial del club detallará si fue una molestia momentánea o si requerirá mayor tiempo de recuperación.

¿Cómo ha sido su temporada 2024?

Con Demichelis como entrenador, el nacional se ganó definitivamente su confianza y el puesto en la oncena titular. Entre la liga local y Copa Libertadores, acumula un total de 1.262 minutos en cancha durante 15 juegos, donde recibió cuatro tarjetas amarillas. Además conquistó la Supercopa Argentina.

