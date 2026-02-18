Por esas cosas que tiene el fútbol y la vida, Argentinos Juniors le cedió a préstamo a Barcelona de Ecuador a un jugador que había tenido una muy buena temporada 2025 en Chile. Más específicamente en O’Higgins de Rancagua, donde se erigió como un volante central indiscutido: disputó 23 partidos ligueros y seis por la Copa Chile.

Las referencias son para Matías Lugo, quien tiene 24 años y fue negociado directamente por los Bichos Colorados al cuadro guayaquileño. Este miércoles 18 de febrero, Barcelona recibirá al Semillero del Mundo por la fase 2 de la Copa Libertadores en medio de un escándalo.

El elenco ecuatoriano no pudo inscribir a Lugo para esta llave. Algo que provocó una suerte de desprestigio a la dirigencia de Argentinos Juniors, pues se deslizó una suerte de avivada para beneficiarse. Un tema que el presidente del club que tiene al chileno Brayan Cortés como portero titular abordó en profundidad.

Matías Lugo en acción ante Universidad Católica en el Claro Arena. (Felipe Zanca/Photosport)

Y con mucha molestia. “Agradezco que estén acá para aclarar la situación. La operación se hizo, les mandamos el contrato firmado a Barcelona el 2 de febrero. El jueves nos avisaron que habían hecho por TMS la transferencia. Les avisamos que lo habían hecho a un club incorrecto”, describió Cristian Malaspina.

Increíblemente, el timonel de AAAJ expuso que “estaba mal cargado el usuario. El viernes volvieron a cargar el trámite correctamente, el chico nuestro les explicó cómo hacerlo. El sábado volvieron a escribir, respondimos el mismo día. AFA tuvo feriado y mandó el CTI recién el lunes”.

Una línea del tiempo donde no se evidencia ninguna movida ventajera del elenco trasandino. “A mí nadie me llamó para pedir ayuda, los habríamos ayudado. El jugador se fue y es difícil seguir minuto a minuto el transfer, generalmente eso se hace con los jugadores que llegan”, admitió Malaspina.

Argentinos Juniors destruye a Barcelona por fallida inscripción de Matías Lugo

Por si faltaba algo, el presidente de Argentinos Juniors no quiso dejar lugar a las dudas respecto a la conducta de Barcelona de Ecuador en la fallida inscripción de Matías Lugo, quien sólo en la fase grupal podría entrar en la lista de buena fe, pues cada fase tiene la ventana de traspasos cerrada.

Matías Lugo celebra un golazo que le anotó a Deportes Limache en 2025. (Jorge Loyola/Photosport).

“Si hubiese estado en nuestro ánimo que no juegue, le hubiéramos puesto una cláusula como se hace en estos casos”, transparentó Cristian Malaspina, el mandamás de los Bichos Colorados. E insistió en que si hubo fallas, no fueron en el club que él preside.

Volvió a tirarle la pelota al Ídolo del Astillero, que negoció activamente con Universidad de Chile para concretar el traspaso del uruguayo Octavio Rivero. “Un dato importantísimo: enviamos el contrato firmado el 2 de febrero. Tuvieron más de 10 días para hacerlo y no lo hicieron. Esperaron hasta último momento, los ayudamos a cargarlo, lo habían hecho mal”, delató Malaspina.

Los mediocampistas que inscribió Barcelona en la Libertadores. (Captura SC Barcelona).

“Nadie me llamó para pedir ayuda y acelerar los tiempos y AFA envió el transfer el lunes. Me molesta que ensucien el nombre de nuestra institución, es centenaria que hace bien las cosas. No es la primera Copa que jugamos, nos manejamos de forma muy correcta”, aseguró el directivo.

Y destapó una fea actitud de sus colegas de Barcelona de Guayaquil. “Suspendieron la cena de camaradería, cada uno sabe por qué lo hace, nosotros tenemos la conciencia muy tranquila”, cerró Cristian Malaspina, quien seguramente no será muy bienvenido.

Este partido se disputará el miércoles 18 de febrero en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental.