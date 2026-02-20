No queda nada para que comience uno de los certámenes más esperados del año, el Festival de Viña, y, como siempre, la tradicional Gala en donde desfilarán por la Alfombra Roja reconocidas figuras nacionales será el evento encargado de darle el “vamos” a la semana festivalera.

Entre las personalidades que pasarán por la Red Carpet se encuentran figuras del deporte, la política, las redes, la actuación, el entretenimiento y la música, quienes deslumbrarán a los asistentes con sus elegantes atuendos.

Entre los deportistas que pasarán por la Alfombra se encuentran el campeón de voleibol Esteban Grimalt, la medallista olímpica Francisca Crovetto y el jugador de Universidad de Chile, campeón de América con la Selección Chilena, Marcelo Díaz.

¿A qué hora es la Gala de Viña?

El evento se realizará este viernes 20 de febrero a las 21:00 horas y la transmisión oficial estará a cargo de Mega, a través de su señal abierta.

La gala tendrá en la conducción a Tonka Tomicic y José Antonio Neme, quienes serán los encargados de anunciar y comentar a las más de 100 figuras confirmadas.

¿Quiénes caminarán por la Gala de Viña 2026?

Parejas:

María José “Coté” López y Lucas Lama.

Marlen Olivari y Luciano Marocchino.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Josefina Montané y Pedro Campos.

Emilia Dides y Sammis Reyes.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.

Priscila Vargas y José Luis Repenning.

Eugenia Lemos y Matías Kosznik.

Cantantes:

Nico Ruiz.

Fran Maira.

Sigrid y Los Claveles.

Q_ARE.

Kidd Voodoo.

Karla Melo.

Princesa Alba.

Soulfia.

Katteyes.

Sinaka.

Nicole.

Pablo Chill-E.

Vesta Lugg.

Deportistas:

Francisca Crovetto.

Marcelo Díaz.

Actores y actrices:

Cota Castelblanco.

Jacinta Rodríguez.

Magdalena Müller.

Francisco Puelles.

Vivianne Dietz.

Simón Pesutic.

Daniela Ramírez.

Claudio Castellón.

Julieta Bartolomé.

Fernando Godoy.

Diego Muñoz.

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.

Alejandra Fosalba.

Mafe Bertero.

Elenco de “Detrás del Muro”.

Rostros y famosos de la televisión: