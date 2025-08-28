Nuevo fin de semana, nueva fecha del fútbol de Ascenso. En esta oportunidad se celebra la fecha 23 de la ex Primera B, división que arranca este viernes 29 de agosto y que se extiende hasta el lunes 1 de septiembre con grandes partidazos en su programación.

Siete, sí, siete equipos de la división de plata del fútbol chileno pelean los primeros puestos y por ello se prometen grandes enfrentamientos durante todo el fin de semana, con especial énfasis en Deportes Copiapó y Santiago Wanderers, los actuales líderes del certamen con 37 unidades y que enfrentarán a Deportes Santa Cruz y Rangers de Talca, respectivamente.

Pero ojo, que Universidad de Concepción (36), San Marcos de Arica (36) y Cobreloa (34) también tienen apetito y van por todo por el liderato del certamen. Conoce todos los detalles de esta jornada, partidos, horarios y transmisión, a continuación, en RedGol.

Programación de la fecha 23 de la Liga de Ascenso 2025

Viernes 29 de agosto:

Magallanes vs. Unión San Felipe , 15:00 horas – Estadio Municipal Luis Navarro Avilés, transmite TNT Sports y HBO Max.

, 15:00 horas – Estadio Municipal Luis Navarro Avilés, transmite TNT Sports y HBO Max. Deportes Concepción vs. Santiago Morning, 19:00 horas – Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, transmite TNT Sports y HBO Max.

Sábado 30 de agosto:

Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz , 12:30 horas – Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, transmite TNT Sports y HBO Max.

, 12:30 horas – Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, transmite TNT Sports y HBO Max. Curicó Unido vs. Deportes Temuco, 15:00 horas – Estadio Municipal de Molina, transmite TNT Sports y HBO Max.

Domingo 31 de agosto:

Santiago Wanderers vs. Rangers , 12:30 horas – Estadio Bicentenario Lucio Fariña, transmite TNT Sports y HBO Max.

, 12:30 horas – Estadio Bicentenario Lucio Fariña, transmite TNT Sports y HBO Max. Cobreloa vs. San Luis , 15:00 horas – Estadio Zorros del Desierto, transmite TNT Sports y HBO Max.

, 15:00 horas – Estadio Zorros del Desierto, transmite TNT Sports y HBO Max. San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta, 17:30 horas – Estadio Carlos Dittborn, transmite TNT Sports y HBO Max.

Publicidad

Publicidad

Lunes 1 de septiembre:

Universidad de Concepción vs. Deportes Recoleta, 19:00 horas – Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, transmite TNT Sports y HBO Max.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso