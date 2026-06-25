Colombia y Portugal definirán al líder del grupo en el Mundial, lo que puede ser clave para el camino de ambos equipos.

La selección de Colombia ganó sus dos primeros partidos en el Mundial, por lo que llegan con la confianza a tope a enfrentar este sábado a Portugal.

Pero ni Cristiano Ronaldo les mete miedo. De hecho, a los cafeteros les sirve un empate para poder ganar el grupo y evitar así un cuadro más complejo en las fases de mata-mata.

James Rodríguez, el capitán de la escuadra sudamericana, manifestó que entiende que los ojos del mundo estarán puestos en Ronaldo, y que de seguro la mentalidad del Bicho será marcar un gol.

“Cristiano es un tipo que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo porque ellos juegan bien”, indicó en primera instancia.

James quiere que Colombia dé el golpe ante Portugal

James piensa que Colombia será difícil para Portugal

Claro que después advirtió que seguramente Colombia hará un gran partido por el estilo de fútbol que exhibe el cuadro luso, que les acomoda más que los elencos que se defienden solamente.

“Portugal creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos juegan más, dan mucho más espacio y tienen mucha más calidad arriba, pero creo que cuando jugamos con equipos así nos sentimos bien cómodos”, señaló James.

ver también Sorpresivo goleador de Colombia lanza desafío a Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: “Tenemos más ganas y hambre”

El encuentro está programado para el sábado, a las 19.30 horas. El ganador jugará en 16avos conta un mejor tercero, mientras que el que salga 2° irá ante el 2° del grupo de Croacia, Inglaterra y Ghana.