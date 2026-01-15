Es tendencia:
Fútbol Internacional

“No le puedo desear lo mejor”: Gustavo Quinteros recuerda a Colo Colo para prender Clásico en Argentina

El DT de Independiente ya palpita el desafío con su archirrival de Avellaneda. Ahí apeló a su pasado albo.

Por Nelson Martinez

Quinteros hoy dirige en Independiente.
Quinteros hoy dirige en Independiente.

Falta poco para que inicie una nueva temporada del fútbol argentino y Gustavo Quinteros avisa que con todo con Independiente. El DT tomó al equipo el año pasado con pésima campaña y ahora parte desde cero.

Por eso rápidamente se le consultó sobre la rivalidad que tiene con Gustavo Costas, popular entrenador de Racing. Con miras al clásico de Avellaneda, el ex DT de Colo Colo contó su relación con el hombre de la Academia.

“Es muy buena gente y un entrenador que ganó mucho, así que le tengo un respeto total. Cuando salí campeón, él me felicitó a mí y yo a él cuando le tocó. Charlamos un montón”, partió diciendo a TyC Sports.

Gustavo Quinteros y el triunfo con Colo Colo

Gustavo Quinteros tiene un parejo historial con Gustavo Costas, su archirrival en la banca por el Clásico de Avellaneda. El DT de Independiente invocó a Colo Colo al recordar un triunfo sobre el estratega de Racing.

“No le puedo desear lo mejor para este año porque somos polos opuestos, jajajá. Estamos parejos: en Arabia creo que me ganó él, en Ecuador también. Yo le gané en Chile (con Colo Colo a Palestino) y también con Vélez”, aseguró.

Publicidad

Gustavo Quinteros y Gustavo Costas se enfrentaron 10 veces en la banca, con cuatro triunfos para cada uno y dos empates. Ahora chocarán en Argentina con el popular Clásico de Avellaneda.

