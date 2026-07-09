El partidazo que abre los cuartos de final tendrá transmisión exclusiva. Revisa si puedes tener otras opciones de relatos y comentarios.

Se viene uno de los partidazos del Mundial 2026. Francia y Marruecos definirán al primer semifinalista del torneo, en un duelo que desde Chile genera altas expectativas y tendrá a los hinchas pegados a la TV.

El encuentro será transmitido en exclusiva por el canal DSports y la app DGO. Por ello, reflotan las críticas de usuarios contra el relato argentino de la señal, acusándolos de camiseteados a la hora criticar a nombres como Kylian Mbappé.

Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea ha sido la dupla habitual del canal, donde en Chile las críticas en la red social X abundan. Pero el canal y la app ofrecen la opción de cambiar la narración en algunos casos, para quienes quieran otra opción.

¿Cómo cambiar el audio en DSports para ver el Mundial?

Según información oficial del canal Dsports, existen dos formas de cambiar el audio de las transmisiones de sus partidos, en relación al Francia vs Marruecos de hoy. Estas son las siguientes:

Opción 1 Presiona el botón VERDE del control remoto DIRECTV. Aparecerá el banner con las opciones para cambiar el idioma de tu programación. Con los botones FLECHA elige el idioma que desees Presiona el botón SELECT para guardar los cambios.



Opción 2 Presiona el botón INFO de tu control remoto para que aparezca el banner con la opción Audio/ Video. Con las FLECHAS y el botón SELECT de tu control remoto DIRECTV, selecciona Audio/Video. Elige el idioma deseado. Presiona el botón SELECT para guardar los cambios.



Para quienes quieran hacer el proceso mediante la app DGO, los pasos son los siguientes: