Uno de los grandes referentes del último tiempo de Universidad de Chile en los Superclásicos ante Colo Colo es el delantero argentino Diego Rivarola, quien siempre se las arregló para anotarle a los albos.

El ex atacante ahora en su calidad de comentarista de ESPN anticipó el compromiso que se jugará este domingo en el estadio Monumental, y bajo su punto de vista, un equipo se va a quedar con la victoria y no habrá empate.

Rivarola confía en el cuadro azul ante el Cacique, a pesar que los de Francisco Meneghini no hayan ganado en toda la Liga de Primera y los de Fernando Ortiz vengan de tres triunfos en línea.

Diego Rivarola anticipa el resultado del Superclásico

Diego Rivarola analizó el partido y piensa que “no va a ser empate, yo creo en la U. Siento que en base a la necesidad que tiene y el momento de sacar puntos, tiene que ganar. Tampoco es que puse 70-30″.

“¿Ahora no se le puede ganar a Colo Colo? Lo ponen en duda como si fuera… está bien, es un partido difícil y en el Monumental, pero qué mejor que ganar este partido”, arengó a su ex equipo.

Francisco Meneghini busca su primera victoria en la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Por último, Diego Rivarola indicó que “la U mejoró y tiene jugadores de nivel para ganar este partido, no me cabe la menor duda. Tiene jugadores que aparecen en partidos difíciles y uno espera que aparezcan en este partido”.

La última vez que Colo Colo y Universidad de Chile jugaron en el estadio Monumental fue victoria para los albos por 1-0, con gol de Vicente Pizarro.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

