El Superclásico 199 del balompié nacional se jugará este domingo, cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile en el estadio Monumental por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Los albos llegan en mejor pie al partido, porque pese a que no han jugado bien durante el arranque del torneo, suman tres puntos de cuatro posibles. En tanto, los azules no tienen victorias y su entrenador, Francisco Meneghini, pende de un hilo.

El partido del domingo será dirigido por Cristián Garay, situación que no tiene para nada conformes al mundo azul, hecho que quedó graficado con las declaraciones de Diego Rivarola.

Diego Rivarola critica designación de Cristián Garay para el Superclásico

El ex delantero de la U, quien ahora trabaja como comentarista en ESPN, se quejó abiertamente por la designación de Garay, quien ya estuvo en el clásico de 2025 en el Monumental, cuando ganó Colo Colo por 1-0.

“Hubo un dato que no es menor en el Monumental: Garay, el árbitro. Obviamente eso le da menos posibilidades a la U“, dijo abiertamente el ex goleador azul.

Cristián Garay expulsó a Calderón en el último Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Ante los antecedentes… me parece que está condicionado. Tobar hace poquito ratificó que Correa tenía que irse expulsado en el Superclásico”, recordó Rivarola sobre la polémica jugada del pasado clásico en Macul.

Pese a los reclamos de la U, Cristián Garay se prepara para arbitrar el Superclásico de este domingo en el estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

