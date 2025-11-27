El 29 de noviembre en Buenos Aires se celebran los 20 años de Red Bull Batalla y Fat N, MC colombiano que fue uno de los invitados como promesa, habló con RedGol en la previa y pidió por la presencia de freestylers chilenos, quienes no fueron considerados para la competencia.

En 2023, el cafetalero terminó como segundo del mundo tras caer contra Chuty, y todo esto con tan solo 17 años. Dos temporadas después vuelve a un evento internacional, pero esta vez no se medirá a un chileno, como en aquel torneo en el que se enfrentó a Nitro. A pesar de ello, tiene claro que habían dos claros candidatos nacionales para haber estado presente en Argentina.

“Es que la verdad, la mayoría de freestylers de Chile que yo reconozco así, ya están consolidadísimos. Por ejemplo, El Menor para mí me parece que está en otra vaina. A mí me gustaría ver al Menor, no como promesa, pero sí al Menor en ese evento, porque siento que igual el tipo en donde está la rompe. Así mismo como a Teorema, que siento que es donde está la rompe, no como promesa, pero pues si le hubiera buscado el huequito“, sentenció.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Algo que llamó mucho la atención en Nueva Historia fue el formato, en donde Red Bull se asegura de sacar al mejor representante de cada generación del freestyle. Fat N entró en el grupo de promesas, algo que lo motiva y mucho.

“Al fin y al cabo yo siempre había querido estar en una competencia en la que me pudiera enfrentar a gente, al menos, de mi misma generación hablando de freestyle. Estoy muy contento por todo lo que se viene dando en las batallas y pues aparte por lo que está haciendo este evento, que siento que la unión que está generando es muy grande y todo el mundo quiere ir a ganar, pero no se deja la convivencia de lado, entonces es muy bonito el evento”, explicó.

Puedes seguir en vivo Red Bull Batalla Nueva Historia desde las 18 horas de Chile este sábado por el canal de YouTube de RB. Un choque generacional en donde se medirán figuras como Aczino, Arkano, Chuty, Gazir, Bnet, entre otros. ¡No te lo puedes perder!

